“Mi casa es un museo” deja a la vista parte del patrimonio socio-cultural pampeano

Mientras se espera el final de la cuarentena en la Provincia, Cultura invita a los más de 200 participantes y a todos los curiosos de nuestro pasado histórico a compartir el material recibido en la página web y de facebook de la Dirección Provincial de Patrimonio y Archivo Histórico Provincial.

La participación ha sido más que satisfactoria, superando las expectativas del equipo del área.

“La gente ha expresado a través de las fotos y textos su agradecimiento por la convocatoria, se han involucrado los adultos y en muchos casos muy conmovedores se incluyeron a abuelos e hijos pequeños, posando con objetos y documentos”, contaron desde la Secretaría.

La muestra de objetos conservados en manos de particulares, visibilizó la necesidad de generar una campaña para la recolección y/o recuperación, que pueda a posteriori ser parte de un Museo Histórico Provincial.

Participaron familias de diferentes lugares de la provincia como Santa Rosa, Toay, General Pico, General Acha, Quemú Quemú, Alpachiri, Guatraché, Trenel, Macachín, Doblas, La Adela y otras.

Los objetos mostrados son en su mayoría objetos de uso doméstico y de trabajo: vajillas, relojes de pared, libros de lectura escolar, libros de cuentos, radios, lámparas, estufas, máquinas de afeitar, instrumentos musicales, mantas, chal, juguetes varios (muñecas, carritos, maquinitas de coser) etc.

Objetos de atención en almacenes de ramos generales, moledora de maíz, bombas de agua, cartelería comercial, patente de la época de provincia Eva Perón.

Los documentos de inmigrantes, libretas de ahorro, libretas de familia, carnet, etc.

Ponemos de manifiesto que en dos casos se seleccionaron documentos/objetos que forman parte del patrimonio público y que están hoy (por diversas razones) en manos privadas: elementos arqueológicos recuperados en el “Puente Viejo de La Adela” y la Ficha de Identificación del prontuario de Barioletto/Vairoleto, Juan Bautista o Jose Ortega. (AHP).

También se destaca la aparición de objetos y papeles que corresponden a nuestra historia no solo regional sino nacional como una cuchara de la Fundación Eva Perón (con sello), documentación de embarque, billetes antiguos, libretas de la Caja Nacional de Ahorro. Además de estos materiales, se vieron faroles del ferrocarril, un plato térmico de la época de territorios o sacapuntas del Ex Molino Werner que pertenecen al patrimonio común de la Provincia.

Criterios de selección

La definición de patrimonio que acompaña a la convocatoria da criterios para la selección, orientando la misma con las premisas que den cuenta de:

1) Valores documentales que hacen a la historia y a la memoria de todos

2) Valoración del objeto y/o documento per se (originalidad)

3) Valoración por las condiciones de la narrativa incluida en la presentación

A estos criterios de selección debería sumarse también un concepto de Patrimonio que hace referencia a lo simbólico, representativo de un grupo, a lo que es significativo para la sociedad ya que refiere a una identidad, a raíces comunes.

El Patrimonio nos emociona y nos conecta con aquellas cuestiones que queremos que nuestros hijos y nietos puedan heredar. Es parte nuestro, nos conforma y nos une como sociedad. Refiere al pasado, al presente y al futuro. Es teniendo esta concepción como referencia que valoramos a los objetos materiales, porque además de las cuestiones anteriormente dichas (autenticidad, originalidad, etc.) son reflejo de esos valores, manifestaciones, prácticas, tradiciones, los cuales queremos dar continuidad en el tiempo. Otro criterio importante para la selección es que el objeto particular (de una familia) se relacione y dé cuenta de lo general, es decir que la historia que cuenta, de lo que “habla” el objeto dé cuenta de algo mayor, algo común, una historia compartida por muchos.