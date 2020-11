Menonitas se niegan al aislamiento “Tenemos un problema muy serio” admito Kohan

El ministro de Salud de la provincia, Mario Kohan, se mostró muy preocupado por la situación desatada en la colonia Menonita asentada en Guatraché: sus integrantes se niegan a hacer el aislamiento, niegan los síntomas de Covid-19 y no quieren recibir atención médica. «Tenemos un problema muy serio», admitió el funcionario.

La muerte del obispo de esa comunidad y el contagio de integrantes de la Colonia generó gran preocupación en Guatraché y en el ministerio ya que encuentran grandes dificultades para hacer el trabajo correspondiente y evitar que el virus se siga propagando.

«Es un conflicto muy serio y no nos va a quedar más que actuar en función de las herramientas que el gobierno posee. Ellos hacen una negación de la presencia de síntomas cuando se los interroga. De hecho, por una paciente sintomática que se hizo una cirugía de hernia, a partir del cuadro febril desarrolló Covid-19 positivo y se intervino en la Colonia, pero fue muy difícil, por no decir imposible, que relaten síntomas», graficó Kohan en una entrevista en la mañana de ayer en Radio Noticias.

«Finalmente ayer a la noche (por el martes) aceptaron ser hisopados, pero más allá del resultado de los hisopados, también se niegan a guardar aislamiento correspondiente en los dispositivos que la Provincia tiene para estas circunstancias», lamentó el ministro. «Estamos en una etapa negociadora para convencerlos que la asistencia es por el bien de la comunidad y la sociedad pampeana», agregó.

Según explicó Kohan, desde Salud respetan las costumbres y creencias de los menonitas, que como se sabe son muy cerradas y las mantienen a rajatabla en cada lugar adonde se instalan.

«Esto nos genera un verdadero problema porque dificulta mucho el manejo de la pandemia, con lo cual los médicos que viajan del hospital de Guatraché tienen muchísimas dificultades para lograr hacer entender la necesidad de las diferentes estrategias que se utilizan en este contexto. Por su creencias, no aceptan el traslado del lugar. Si se enferman es así, creen que Dios lo dispone y estamos en una disyuntiva», resaltó.

En su edición de ayer, este diario publicó las declaraciones del director del Hospital Manuel Freire de Guatraché, Adrián Díaz, quien informó que se hicieron 12 hisopados dentro de la colonia menonita Nueva Esperanza, de los cuales ocho habrían dado positivo.

El martes, la colonia fue declarada en Fase 1 aunque existe una gran complejidad para hacer los controles. Allí viven unas 2 mil personas y «no queda otra que viajar los 35 km, interrogar, buscar si hay gente con síntomas, es un trabajo que lleva su tiempo, hay que ir casa por casa, campo por campo, es complicado. Es complicada la comunicación, hay que ir a la colonia sí o sí, porque no hay teléfonos y uno no los puede seguir».

Kohan siguió en esa línea. «En lugar de tener un manejo apropiado de la pandemia, cuando tenemos un brote, allí tenemos que estar discutiendo y no aceptan, por sus creencias, básicamente argumentan que ‘si me tengo que enfermar y me tengo que morir es porque Dios lo dispone’ y no hay forma de trasladarlo del lugar, porque forman parte de la cadena de contagios y estamos en esa disyuntiva. Es un conflicto muy serio», insistió el ministro.

Y admitió que chocan con una férrea oposición. «Tenemos un brote en la colonia y les pedimos colaboración para manejar esa situación y evitar que la cadena de contagios se propague, pero hasta el momento, no lo hemos logrado».

Kohan, en tanto, puso énfasis en recordar que la pandemia del coronavirus sigue muy activa. «Es bueno aclarar que estamos viviendo una pandemia y que esto no termina con la primera etapa de la vacunación, que tiene que ver más con la disminución de la morbi mortalidad que con lograr la inmunidad del rebaño o con lograr un escudo viral. Esto va a seguir hasta que no vacunemos hasta el 70 por ciento de la población mundial», detalló.

Y pronosticó que la duración de la pandemia «va a continuar gran parte del año que viene, va a estar un poco más aliviada, pero vamos a tener que seguir con los cuidados».

