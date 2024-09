Estuvo organizado por el Ministerio de Salud y reunió a un centenar de instructores e instructoras, de más de 55 localidades que llevan adelante el Programa La Pampa Cardioprotegida en todo el territorio provincial.

Este Programa nació en el año 2016 con el objetivo inicial de entrenar a la comunidad pampeana para la respuesta adecuada a situaciones de paro cardiorrespiratorio. En la actualidad, merced a la inversión del Gobierno provincial, se sumaron nuevas estrategias, nuevos recursos, como es el caso del Centro de Simulación el cual posibilita la capacitación y entrenamiento permanente de todos los equipos de salud de la provincia, efectores públicos y privados.En la apertura del encuentro celebrado hoy el ministro de Salud, Mario Rubén Kohan, reconoció a los y las presentes “el compromiso y la dedicación que los caracteriza. El liderazgo y la pasión que los invade se refleja en cada capacitación destinada a la comunidad, en las que enseñan a los primeros respondedores las maniobras necesarias para intentar salvar una vida frente a una eventualidad, frente a un caso de muerte súbita”.Kohan destacó el apoyo constante del Gobierno provincial en el desarrollo e implementación de este Programa. “El Gobierno de La Pampa apuntó históricamente por el entrenamiento continuo de las comunidades y los equipos de salud, logrando numerosos avances. Contamos con más de 150 instructores e instructoras que se entrenan de manera permanente para transmitir a la sociedad los conocimientos en maniobras de RCP en adultos y niños. Además, por la firme convicción del gobernador Sergio Ziliotto, desde hace un año contamos con el Centro de Simulación, que capacita de forma continua a todos los equipos de Salud en un entorno seguro y controlado, con simuladores de alto realismo. De este modo, se fortalece la Red Provincial de Salud y se construye un tejido cada vez más sólido con la comunidad”

Evolución

Por su parte Ariel Paladini, director de Atención Primaria de la Salud adhirió a las palabras del ministro agregando que la dedicación y esfuerzo “fueron fundamentales en la evolución de nuestra respuesta ante emergencias de salud. Recorrimos un camino significativo desde aquellos días en que la comunidad no sabía cómo actuar ante situaciones críticas. Hoy, la gente comprende la importancia de ayudar y de solicitar formación para hacerlo correctamente. La implementación de leyes adaptadas a nuestra realidad pampeana nos permitió unificar esfuerzos y trabajar juntos en un solo programa que beneficia a todos”.

A su turno, Julio Pla Cárdenas, jefe del departamento clínico del Complejo Hospitalario Favaloro-Molas, rescató el trabajo en equipo “Gracias al esfuerzo conjunto, contamos con un equipo humano excepcional de instructores e instructoras que capacitan en RCP. Este grupo, formado por enfermeros, enfermeras, administrativos, choferes de ambulancias y muchas otras personas dedicadas, trabajó incansablemente. Cada uno desempeña un rol crucial en esta cadena, y el resultado de su esfuerzo es evidente en la dinámica y la historia que hemos construido juntos”. El profesional aprovechó para relatar su propia experiencia personal al explicar y agradecer ¨Porque “hace tiempo tuve un evento de muerte súbita, y fue gracias a ustedes que hoy estoy aquí, con vida. No tengo más que agradecer y agradecer porque me devolvieron la vida, y lo hago extensivo a todos los profesionales que siguieron mi evolución hasta conseguir el alta médica” concluyó.

Actualización

Respecto al encuentro de instructores Juan Martín Barbero, referente de la Coordinación de Desastres y Emergencias Sanitarias señaló “desde el Programa buscamos generar un encuentro con todos los facilitadores, los docentes que se desempeñan en el rol de instructoras, instructores del Programa, RCP Básica y de Desfibrilación de Acceso Público del Ministerio de Salud, con la idea de encontrarnos, actualizarnos respecto a las recomendaciones en reanimación. En esta ocasión también se suma a modo de novedad, informar que este año venimos trabajando en acreditación de espacios cardioprotegidos y georeferenciación de desfibriladores, plataforma que está implementándose gracias al trabajo conjunto realizado con el Ministerio de Conectividad y Modernización”.

Centro de Simulación

Un párrafo aparte merece el Centro de Simulación. El Gobierno de la provincia de La Pampa hizo posible la creación de este centro, cuyo objetivo es garantizar la capacitación continua y el entrenamiento permanente de los equipos de salud de toda la provincia.

Respecto al Centro de Simulación, el referente de CODES señaló: “Nuestro centro, que ya lleva un año en funcionamiento, está en pleno desarrollo. Uno de los ejes temáticos que abordó desde el inicio, y en el cual ha tratado de cubrir la mayor cantidad de escenarios, fue el de soporte vital avanzado, tanto adulto como pediátrico. Trabajamos con simuladores de mediano y alto realismo. Más de mil asistentes fueron certificados y aprobados en las instancias formativas de estos ejes temáticos. Actualmente, se encuentra en desarrollo el módulo perinatológico y el módulo de trauma y la propuesta para conductores de ambulancia. Próximamente habrá novedades al respecto con el aula virtual para conductores de ambulancia. Si bien ellos tienen su entrenamiento conjunto con sus equipos nativos, buscamos cerrar el año cumpliendo el compromiso que asumimos el año pasado: tener este trayecto formativo exclusivamente para conductores de ambulancia”.