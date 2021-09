Más presencias de relieve en la 5ta. Feria Provincial del Libro

La investigadora de música folklórica Ercilia Moreno Cha y el periodista-escritor y fundador de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, Vicente Zito Lema, estarán presentes en la 5ta. Feria Provincial del Libro, a desarrollarse del 29 al 31 de octubre en Lonquimay.

“Será un honor y un gran placer poder presentar la reedición del Documental Folklórico de La Pampa”, dijo Ercilia Moreno Cha, muy emocionada, al recibir la invitación de la secretaria de Cultura, Adriana Maggio, para acompañar la actividad programada para el sábado 30. “Tengo 81 años pero todavía tengo mucha pila”- dijo- “quiero ir a La Pampa y al oeste. Ese trabajo que hicimos y otras investigaciones junto a Leda (Valladares) fueron pioneros en el país y será un orgullo volver a La Pampa. Los sigo y veo admirada cómo trabajan y el compromiso que tienen con la cultura”, expresó.

Moreno Cha participó del relevamiento musical realizado en los años 70 en la Provincia y que fuera editado en 1975, en el que se grabó y registró a los músicos populares, en su mayoría del oeste provincial.

Músicos de Luan Toro, La Reforma, Cuchillo Có, General Acha, Santa Rosa, La Humada, Limay Mahuida, Colonia Emilio Mitre, Victorica, Telén, Anguil, Puelén, Macachín y General Pico fueron registrados para este documental folklórico, que incluyó varios ritmos musicales como la tonada, el malambo, estilo, huella, prado, triunfo, ranchera, polca y gato, entre otros.

La primera edición se realizó a través del sello Qualiton y ahora se reeditará en un formato de libro más CD. Es una tarea conjunta entre la Secretaría de Cultura del Gobierno de La Pampa y el Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”, quien valoriza este documento como uno de los más completos del país.

Currículum vitae

Ercilia Moreno Cha fue Premio Konex en 1999; es musicóloga egresada de la Universidad Católica Argentina dedicada a la investigación de la música y la poesía tradicional latinoamericana. Fue investigadora de la Universidad de Chile y del Instituto Nacional de Antropología de Argentina. Además, se desempeñó en calidad de asesora de la Smithsonian Institution (EE.UU.), del International Music Council de la UNESCO y del Fondo Nacional de las Artes (PK). Sus trabajos, publicados en libros, enciclopedias y revistas especializadas de diversos países, incluyen obras integrales como el Documental Folklórico de la Provincia de La Pampa y el Homenaje al Payador Rioplatense (2005), también títulos como Encounters and Identities in Andean Brotherhoods (1992) y Music in the Southern Cone (1999).

También Zito

El mismo sábado 30, Vicente Zito Lema, presentará su último libro “Peste y Memoria, poéticas” de la Editorial Gráfica 29 de Mayo y que incluye obras de Luis Felipe Noé. “La publicación de esta edición especial es el resultado de la resistencia cultural de uno de los sectores más vapuleados por el neoliberalismo del pasado reciente y la pandemia actual, el sector de los libros”, se destacó desde la editorial cordobesa.

“Peste y Memoria, poéticas” es el trabajo mancomunado de Vicente Zito Lema y de Regine Bergmeijer y la Fundación Luis Felipe Noé acompaña esta edición con la selección de una veintena de obras del genial artista plástico “Yuyo” Noé.

Vicente Zito Lema trabajó como periodista en distintos periódicos como Clarín, El Cronista Comercial y La Opinión. Fue director y fundador de la revistas Cero de 1964 a 1967, colaborando con poetas del grupo “Barrilete”, entre quienes se encontraban poetas como Miguel Ángel Bustos y Roberto Jorge Santoro. En la revista se llegó a publicar poemas de Ho Chi Minh por primera vez en castellano, traducidos por Juan L. Ortiz.

En la década del ’70 se vincularía con distintas revistas como Liberación colaborando con Julio Cortázar y Rodolfo Walsh, Nuevo Hombre, y Crisis junto con Eduardo Galeano, Haroldo Conti y Federico Vogelius. También dirigió la revista “Cultura y Utopía”, revista cultural de la Universidad Popular Madres Plaza de Mayo.

Tras el Golpe de Estado de 1976 en Argentina, decide emigrar en 1977 hacia Europa. Tras haber estado en varios países decide finalmente radicarse en Holanda. Entre sus actividades en el exilio está el haber conformado la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU) junto con intelectuales como Julio Cortázar, David Viñas, entre otros. Regresa a la Argentina en 1983.

Fue discípulo del creador de la escuela de psicología social, Enrique Pichon-Rivière. Junto con las Madres de Plaza de Mayo funda en 2000 la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, de la cual fue rector hasta 2003.

Su poesía aborda temas de la problemática social incluyendo relatos, crónicas, datos de episodios políticos.

Durante los tres días, además, alrededor de 20 escritores pampeanos presentarán sus publicaciones (en su mayoría corresponden a producciones realizadas durante la pandemia). También se presentarán los avances del libro de Lonquimay, a través de su grupo editor, conformado por vecinos y vecinas de la localidad.