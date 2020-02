Marcelo Gallardo compartió experiencias con los chicos del #CampusDakar2022

El entrenador multicampeón con River Plate, Marcelo Gallardo, brindó en el CeNARD una charla a los chicos que forman parte del #ProyectoYOG y les remarcó “la importancia de hacer lo que quieran hacer, pero siempre con pasión”. Además, recalcó que “a veces es más importante la mentalidad y saber convivir con el error, que el talento en sí mismo”.

Gallardo, DT ganador de la Copa Libertadores en 2015 y 2018, fue entrevistado por el titular del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Werthein; el director general del ENARD, Daniel Jacubovich; y sobre todo por los jóvenes atletas del #CampusDakar2022 que le hicieron diferentes preguntas sobre sus motivaciones, sus dudas, sus experiencias y sus aprendizajes a lo largo de su carrera tanto como entrenador como de futbolista.

“Hay que aprender a convivir con el error. La mente es muy importante en la carrera de un deportista, es hasta más importante que lo físico y hasta más importante que el talento. Yo siempre digo que en toda mi carrera deportiva fue a base de lo mental, sufrí muchísimas lesiones y hasta pensar en abandonar en más de una oportunidad, pero fui fuerte y siempre seguí”, les remarcó Gallardo a los pibes.

Y prosiguió: “No recuerdo haber jugado durante mi carrera profesional al cien por ciento de mis posibilidades. No tuve un físico privilegiado, pero mi fortaleza mental me dio una enorme capacidad para revertir situaciones y salir delante de momentos difíciles”.

Además, recordó su experiencia en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. “Obtuvimos la medalla de plata pero no fuimos tan reconocidos porque vivimos en un país muy exitista y más en un deporte como el fútbol, donde pareciera que si no sos campeón no sirve para nada. Pero tengo esa medalla bien guardada y me llena de satisfacción, porque fue algo representativo para mí y para el deporte argentino”, les explicó a los 480 chicos del Campus, quien vistió la camiseta albiceleste en 46 ocasiones (14 goles).

‘El Muñeco’, quien como jugador también ganó la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de 1995, dio algunos consejos a los atletas que se preparan con el sueño de estar en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizarán en la ciudad senegalesa de Dakar, en 2022. Y así dijo: “Hay que hacer lo que uno ama, como primer paso, siempre con ilusiones porque el camino no es fácil. Yo salía desde Merlo y viajaba dos horas para llegar a River; entrenaba, comía en el viaje y estudiaba. Pero eso me hizo también valorar lo conseguido, porque fui persiguiendo sueños”.

