Maquieyra: “Avanzamos a un sistema electoral que ahorra gasto público y es más trasparente”

En la Cámara de Diputados de la Nación se aprobó el proyecto de Boleta Única en Papel. El diputado nacional por La Pampa, Martin Maquieyra, fue uno de los autores del proyecto y celebró el avance a un sistema más moderno.

“Hoy dimos media sanción a este sistema electoral fundamental para ahorrar gasto público, con más transparencia y menor impacto ambiental. La Boleta Única Papel es importantísima para que no se produzcan más hechos que vayan en contra de la voluntad del votante. Basta de votos en cadena, basta de marcar y robar boletas. Hemos logrado un paso más hacia la transparencia”, afirmó Maquieyra.

Con 132 votos afirmativos, 104 negativos y 4 abstenciones, la cámara de Diputados dio media sanción a este sistema electoral ya aplicado en la mayoría de los países de América Latina y del mundo. El sistema consta de una misma boleta que concentra a todos los candidatos a presidente, vice, diputados y senadores nacionales, divididos por casilleros. Por su parte, los electores tienen la posibilidad de elegir a sus postulantes preferidos o no marcar a ninguno y votar en blanco si así lo prefieren.

“Juntos por el Cambio logró un hecho histórico sin el apoyo del kirchnerismo ¿por qué será? Es una respuesta que no quiero escuchar. Vamos a seguir adelante con otras leyes tan importantes para los pampeanos como la emergencia educativa y la ley de primer empleo. En el Congreso pisamos fuerte y hoy quedó demostrado”, finalizó Maquieyra.

