Macachín: cumplimiento de normas y buena concurrencia a la Colonia de Vacaciones Pro Vida 2021

Técnicos el Ministerio de Desarrollo Social visitaron la localidad en el marco de las recorridas que se vienen realizando con la finalidad de observar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en este año que ha cambiado el ritmo y la forma de las Colonias de Vacaciones.

En el caso de Macachín encontraron todo “en perfectas condiciones y con el cumplimiento de todos los protocolos” además informaron que la pileta y el agua se encuentra en “óptimas condiciones”. Los visitantes fueron recibidos por el responsable de la Colonia, el director de Deportes Carlo Dei-Cas.

El funcionario municipal, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias (A.P.N.) expresó que “este año atípico por la Pandemia en nuestro país y el mundo tenemos menos niños y niñas inscriptos a diferencia de años anteriores, por protocolo en esta oportunidad no hicimos inscripción para los más chicos porque iba a ser muy difícil hacer que mantengan la distancia sobre todo en los juegos y en la pileta. Es por eso que arrancamos a partir de los 7 y hasta los 15 años. Se inscribieron 184 chicos y asisten en un 80 por ciento diariamente”.

Comentó que “en el Pro Vida en Macachín tenemos el programa Eliminación de Barrera, el Línea Joven exclusivamente por la tarde que hacen natación y nuestros adultos mayores del Cumelen que realizan talleres con su respectiva coordinadora. Con eso cubrimos todas las franjas etarias en cuatro turnos de dos horas como máximo cada uno, así estamos funcionando”.

Con respecto al trabajo en burbujas el director de Deportes local contó que “se hacen con un máximo de 10 personas y en el caso de natación se puede con dos de hasta 20 personas, esto hace que se pueda trabajar muy tranquilos porque tenemos elementos didácticos para más de 350 chicos. Si bien nos gustaría volver a nuestra colonia tradicional donde los chicos podían hacer las pernoctadas, los campamentos, etc., sabemos que la situación actual no lo permite y nos estamos acostumbrado todos, los chicos, nosotros y los padres que han entendido que deben dejar sus chicos al ingreso del predio y los profesores que han tenido sus capacitaciones previas”, apuntó.

Consideró que “dentro de lo atípico que es el año lo estamos pasando bien y nos gusta hacer estas actividades”.

Remarcó que “tenemos muy buenas instalaciones con un predio muy amplio donde se trabaja con las burbujas correspondientes y hasta se podría con 8 simultáneas, hay mucha sombra en todos los sectores algo muy importante cuando hace calor. Lugar nos sobra pero nos limita el tiempo, es por eso que no se puede trabajar con más burbujas porque a algunos turnos no les alcanzaría el tiempo para hacer natación”, finalizó.

