Luego de 200 años confirman presencia de Aguará guazú en La Pampa

El Museo Provincial de Historia Natural, dependiente de la Secretaría de Cultura, informa sobre la observación de un Aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) en el Noreste de la provincia, que confirman la presencia de la especie después de más de 200 años en la provincia.

El director del Museo, Daniel Pincén manifestó que “es una linda e importante noticia saber que la especie por sus propios medios vuelve a ocupar sus espacios.

Asimismo, solicitó a la población en general y particularmente a aquellas personas que trabajan en el campo, que simplemente lo observen porque es una especie “vulnerable según la última categorización nacional del año 2019 y considerada casi amenazada a nivel internacional”.

“Desde hace unos meses comenzamos a recibir información sobre la observación de este animal, a través de diferentes vías, que van desde registros fotográficos y videos. Este material viene circulando a través de whatsapp desde hace un tiempo, como el video que publicamos en las redes sociales del Museo. Por tal motivo, nos comunicamos con las autoridades competentes en la materia, la Dirección de Recursos Naturales y la Subsecretaría de Ambiente, para evitar consecuencias no deseadas”.

Desde el Museo informaron que los registros actuales comenzaron en el año 2023. La primera observación fue realizada el 26 de mayo; luego el 14 y 31 y en los primeros días de septiembre. Todas lasobservaciones y registros se dieron en el Noreste de La Pampa.

“Hasta el momento, sólo se ha observado y registrado a un individuo, pero no estamos en condiciones de saber si es siempre el mismo o hay más de un ejemplar. Es posible que este o estos individuos de los que estamos hablando estén relacionados con los que se observan hace algunos años en el Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. El ecosistema, aún con las profundas transformaciones que tiene, sigue contando con humedales y pastizales que es el ambiente que utiliza el Aguará guazú para vivir. Entonces, es importante dejar que la Naturaleza haga lo que sabe hacer, así como el Aguará sabe que ésta es también su tierra”, señaló Daniel Pincén.

Antecedentes históricos y culturales

La presencia del Aguará guazú en la actual provincia de La Pampa y zonas limítrofes ha sido registrada durante el siglo XIX. En 1806 Luis de la Cruz se valió de las descripciones del Cacique Manquel y su esposa Puelmanc en la ribera del río Chadileuvú, muy cerquita del arroyo Potrol y Limay Mahuida para registrarlo en su diario de viaje con el nombre indígena de Oop. Más adelante, en 1881, Doering menciona la presencia del Aguará guazú entre las especies de mamíferos presentes en la ribera de los ríos Coli y Kürrü leuvú (Colorado y Negro). En 1.923, don Quintino Toledo deja su testimonio del Aguará guazú por el Sur de San Luis en un trabajo publicado en 1.961. Asimismo, Vignati (1.938) da cuenta del nombre Huelquén con el que los Tehuelche nombraban al animal y el topónimo del río Quequén. Su presencia en nuestra provincia está relacionada con el agua, los ríos, las lagunas, los humedales y los pastizales naturales.

Antecedentes actuales

Recientemente se han contabilizado más de 1000 nuevos registros de esta especie entre los años 2009-2021, entre los que hay registros en la provincia de Buenos Aires; particularmente en el partido de General Villegas y de Ameghino, cercanos al límite de la provincia de La Pampa (Orozco et al. 2023).

El Aguará guazú se distribuye en Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Perú. En nuestro país es una especie con una amplia distribución en el norte argentino (Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Misiones), incluyendo norte de Córdoba y Entre Ríos (Cigniroli et al. 2019). Por sus registros a base de fotografías y observaciones, es considerado una especie de abundancia relativa baja (Cigniroli et al. 2019). Sin embargo su población está estimada en 17 mil individuos adultos de los cuales solo 473 son de Argentina (Paula et al. 2018). Por estos motivos el Aguará guazú es considerada una especie Vulnerable según la última categorización nacional del año 2019 y considerado Casi Amenazado según IUCN (Paula et al. 2015, Cigniroli et al. 2019).

Aclaración: Las fotos son “capturas” de pantalla de un video que está publicado en las redes del Museo. El video viene circulando por whatsapp hace un tiempo y por esa vía llegó a a la institución, por tal motivo, es el material de “fotos” disponible.



