Pidieron nuevo informe por el proyecto Potasio Río Colorado

El Comité Ejecutivo de COIRCO trató en su última reunión todo lo relacionado con la puesta en funcionamiento del emprendimiento minero Potasio Río Colorado, solicitando a Mendoza toda la información disponible a los efectos de conocer el nuevo proyecto.

El pasado viernes se desarrolló la reunión de Comité Ejecutivo de COIRCO, presidida por el representante del Ministerio del Interior, Javier Schlegel, con la participación de la totalidad de los representantes de las cinco provincias que lo integran (Mendoza, Neuquén, La Pampa, Rio Negro y Buenos Aires), tratándose entre tema principales lo concerniente a la puesta en funcionamiento del desarrollo del nuevo emprendimiento minero Potasio Río Colorado. solicitándole a Mendoza toda la información disponible a los efectos de conocer el nuevo proyecto.

El ministro de Obras Publicas de Mendoza, Mario Isgro, confirmó que el nuevo proyecto tendrá una producción menor que el anterior. Se le solicitó que presente al Comité Ejecutivo de COIRCO la documentación correspondiente al nuevo proyecto, plan de obras a realizar, consumo de agua, tratamiento de efluentes, tratamiento de los residuos salinos, plazos y perspectivas de desarrollo, a los efectos de poder comparar lo que se encuentra en esta institución respecto de lo que originalmente era la obra, a lo que podrá ser con este nuevo proyecto, teniendo presente que cualquier modificación del proyecto original u obra de este proyecto que no ha sido realizada, debe ser analizada por el COIRCO, tanto el proyecto como el estudio de impacto ambiental respectivo. Ante esta solicitud, el representante de Mendoza solicitó que se reinicie las actividades de la Unidad de Gestión Ambiental, creada en el inicio de la obra con la empresa anterior y con el proyecto original, informando que la escala del mismo va a ser menor a la prevista originalmente y que en su desarrollo pleno tendrán actividad alrededor de unas 1.500 personas.

En virtud de la cantidad de dudas que quedaron acerca de este nuevo emprendimiento, se acordó que próximamente se realice una reunión de Comité Ejecutivo con temas específicos de este proyecto, para lo cual se comenzarán a redactar todos los interrogantes que plantea esta obra, y que no pudieron ser evacuadas por el representante de Mendoza en esta reunión.

Asímismo respecto del proyecto Portezuelo del Viento no se presentaron novedades y se solicitó que se incluya en el presupuesto 2024 el costo correspondiente al estudio de impacto ambiental integral que fue la resolución del laudo presidencial.

En otro orden de cosas también se analizó el inicio de la temporada de riego en las distintas áreas de cada una de las provincias que conforman la Cuenca y estudiando las perspectivas del mismo.

La Pampa estuvo representada por el secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri; el representante ante COIRCO, Juan Greco, y el abogado Angel Otiñano Lehr.

Los demás participantes fueron Mario Isgro, Ramón Olguín y Facundo Diaz Araujo (Mendoza); Mauricio Pereyra (Buenos Aires); Daniel Petri y Fernando Bodoira (Río Negro); Daniel Lima (Neuquén); y Fernando Andres (Gerencia de COIRCO).

