Los frigoríficos pampeanos están listos para implementar el troceo de la carne

Así lo informó el Ministerio de la Producción a través de la Dirección de Ganadería ante el inicio del troceado de la carne vacuna para la comercialización interna.

Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación se implementó la Resolución 4/2021, a través de la cual se busca un cambio en las condiciones laborales de los trabajadores del sector con el fin de que no carguen medias reses de más de 100kg, además de evitar la contaminación de la carne al ser transportada.

Su implementación regirá a partir del 15 de enero próximo luego de una prórroga solicitada por los actores involucrados, ante la imposibilidad de implementar a la fecha los cambios requeridos.

El subdirector de Inocuidad Alimentaria, Jorge Dal Bianco, señaló en ese sentido que “dicha normativa supone la adecuación de las distintas plantas del sector de la industria cárnica a fin de poder realizar el fraccionamiento en trozos cuyos pesos individuales no superen los 32 kilos.

La iniciativa está fundamentada en dos grandes puntos: “el primero desde el punto vista laboral -sostuvo el subdirector-, ya que es una resolución conjunta con el Ministerio de Trabajo que tiene que ver con que una persona no esté expuesta a cargar de manera sistemática y repetida todos los días, la carga de una media res en sus hombros para ser descargada en el comercio minorista”.

Y el segundo punto tiene que ver con las exigencias higiénico-sanitarias, para trasladar a un alimento. Y aclaró que “en el frigorífico la faena se realiza bajo cuestiones que atienden a la salud pública para lograr que esa media res tenga estándares de inocuidad y la idea es que esa situación se mantenga hasta que llegue a manos del consumidor”.

Ante ello el funcionario manifestó que “en La Pampa acompañamos esta medida y venimos trabajando desde el día uno con respecto a la implementación de esta Resolución. Gracias al trabajo tanto del sector privado como del público, hace meses que estamos en condiciones de poder cumplir con esta normativa en todos los frigoríficos”, finalizó .

