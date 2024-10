Del 29 de noviembre al 1 de diciembre, La Maruja será la sede para celebrar el Segundo Festival de la Mujer Hachera, un evento que rinde homenaje a la tradición y al empoderamiento femenino en el ámbito rural.

Durante tres días la comunidad y visitantes de toda la Provincia podrán disfrutar de una variada propuesta cultural que incluye destrezas gauchas, un emocionante concurso de asadores y combates de boxeo. Además, el festival ofrecerá un rincón de diversión con juegos, premios y un amplio patio de comida, garantizando una experiencia inolvidable para toda la familia.Este encuentro será una excelente oportunidad para celebrar la cultura local y fortalecer los lazos comunitarios en un ambiente festivo y lleno de alegría.La presentación se realizó esta mañana en la Secretaría de Turismo de la Provincia, con la presencia del titular del área, Saúl Echeveste, acompañado por el intendente de la localidad, Gustavo Cein, la subsecretaria de Planificación Turística, Noelia Albornoz, la secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad, Gabriela Labourie y demás funcionarios de Turismo y Cultura de la Provincia, de la Municipalidad de La Maruja, músicos como Los Caldenes y Laura Gómez Weiss, otros artistas y representantes de la organización.Echeveste agradeció a todo el equipo de trabajo para la realización del Festival. “Como decimos siempre, y es lo que nos pide nuestro gobernador, es acompañar a todas las actividades culturales, turísticas, artísticas y sociales; que en tiempos complejos se tome la decisión política de llevar adelante una fiesta, no hace ni más ni menos que honrar la historia de aquellas mujeres que forjaron la historia de la localidad, sino también de la región. Por eso es importante el festival, además de todo lo que genera directa e indirectamente en el circuito económico, tan importante en tiempos difíciles”, afirmó.Por su parte Labourie aportó la emotiva experiencia de haber compartido un desayuno con mujeres hacheras. “Ellas me contaron cómo criaban a sus hijos en condiciones difíciles y trabajaban desde muy temprano junto a los hombres, en una sociedad marcada por el patriarcado. Este festival es un reconocimiento no solo a ellas, sino a todas las mujeres que, con su esfuerzo, han construido la historia de La Pampa”, manifestó.Albornoz, contó que “fue una placer participar de la primera edición, acompañar y compartir un desayuno con mujeres hacheras que hicieron sus trabajos. Hoy son mujeres adultas, escuchar esas experiencias que son extraordinarias, en un momento donde la mujer no tenía derecho a nada, donde el patriarcado era impuesto totalmente, criar muchos hijos en condiciones especiales, en lugares inhóspitos, y trabajar desde muy temprano hasta altas horas de la noche a la par del hombre en una tarea que es admirable”.“Este homenaje es un reconocimiento y visibiliza no sólo a la mujer hachera, sino a mujeres que a lo largo del año fueron forjando el avance de generar derechos y mostrar que nosotras también podemos”, cerró.

Gustavo Cein

El intendente de La Maruja agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial, artistas y organizadores del evento. “Es una fiesta con un formato distinto, donde se suma también lo deportivo, porque queríamos que la gente no solo vaya a disfrutar, sino que sea parte de la misma. Por eso organizamos un torneo de fútbol, padel, boxeo, también el concurso de asadores criollos”, contó.

En ese sentido, agregó “será un fin de semana movido donde queremos presentar nuestra localidad. La importancia en estos tiempos complejos y difíciles por la situación económica, poder seguir adelante trabajando, presentando nuestra fiesta que significa una actividad económica importante para la localidad, tener la visita de gente de toda la Provincia”.

Por último, puso en valor el rol de la mujer, “esa compañera que siempre estuvo al lado de los hacheros que fueron los que llegaron y forjaron nuestra localidad, que criaron a sus hijos y trabajando con el hacha a la par para la economía familiar”.

Programación

Viernes: la noche de los jóvenes.

Sábado: campeonatos de padel y fútbol. Luego el festival folclórico con César González, La Maruja Ballet, Zumba Kids, Danzas Urbanas, Grupo Renacer, Sin la Primera, La Clave Trío, Los Caldenes, y cierre bailable con Fer Pereyra.

Domingo: la actividad incluirá concurso de asadores, boxeo y concurso de la mujer hachera. Luego, el festival folclórico con La Maruja Ballet, Luciano Audicio, Laura Gómez Weiss, Grupo Renacer, Sin la Primera, Ramón Ramonda y Nombradores del Alba.