“Las críticas de ADEBA son de manual”, afirmó Ziliotto

“Quedó demostrado que la banca privada no hace el esfuerzo que la sociedad y el momento requieren”, enfatizó el gobernador, Sergio Ziliotto en declaraciones a medios radiales porteños ante la consulta del aumento a la alícuota de Ingresos Brutos aplicado a los bancos privados.

El gobernador dijo que las críticas a la medida, por parte de la Asociación de Bancos Argentinos -ADEBA- son “de manual” y subrayó que “lamentablemente han demostrado que no tienen solidaridad, sólo les interesa ganar dinero a cualquier precio”.

En este sentido señaló que son momentos “de solidaridad en los que todo el mundo debe aportar” y destacó que “el gran esfuerzo lo están poniendo los argentinos que están en estado de vulnerabilidad y se están quedando en su casa, sin poder ir a trabajar y sin tener la certeza si el día de mañana tendrán la posibilidad de tener un plato de comida en su casa”.

“Fundado en estos motivos y en que los bancos han sido un sector que ha ganado mucho en los últimos años, le hemos pedido un aporte solidario”, enfatizó el mandatario.

A párrafo seguido señaló que el Gobierno provincial, a través del Banco de La Pampa, ha dado el ejemplo implementando líneas de crédito a tasa cero y contrastó con el accionar de la banca privada que impone trabas al otorgamiento de créditos con tasa del 24%.

“Si el Banco de La Pampa lo pudo hacer a partir de las ganancias acumuladas del año anterior ¿Por qué no lo pueden hacer los bancos privados?” se preguntó el gobernador.

Indicó que “al no recibir el esfuerzo solidario de los bancos privados, hemos decidido incrementarles la alícuota de Ingresos Brutos” y valoró especialmente que la medida recibió el apoyo unánime de todo el arco político que compone la Cámara de Diputados”.

“Si el Banco de La Pampa pudo ponerse a la altura de las circunstancias y la banca privada no comprende el momento especial que vivimos producto de la pandemia, es el Estado el que debe intervenir para imponer equilibrio y racionalidad”.

Continuó, “ellos dicen que lo van a trasladar al cliente, pero también saben que el sector bancario se desarrolla en un marco de competencia.

Por eso, el cliente va a tener el derecho de irse a otro banco que le cobre menos comisiones y créditos a tasas mucho más bajas, más aún ante situaciones de emergencia como la actual. Esos clientes encontrarán en el Banco de La Pampa esos beneficios”, concluyó.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook