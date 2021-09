Laboratorio del Hospital de 25 de Mayo aplica la técnica de biología molecular

Continuando con el proceso de descentralización es que el Hospital “Jorge Ahuad” de la localidad de 25 de Mayo, fue equipado con una cabina de flujo laminar, un termobloque microcentrífuga, micropipetas con los microkits correspondientes, material apto para trabajar en biología molecular, y neokits para determinar un test PCR con tecnología LAMP .

El moderno equipamiento permitirá que una persona que se hisopa no deba esperar 48 o 72 horas para obtener el resultado del test PCR. Ahora, gracias a la tecnología que permite la aplicación de la técnica LAMP, lo obtiene en el mismo día.

En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, la directora del Hospital, María Elsa Barrionuevo y la bioquímica, Marina Tula, coincidieron al momento de afirmar que el acento está puesto en acortar distancias a la hora de alcanzar un diagnóstico. “Desde el Gobierno provincial se está trabajando e invirtiendo mucho en equipamiento y capacitación del recurso humano, con el claro objetivo de ampliar y descentralizar los análisis de las muestras de laboratorio. Logrando de este modo tener que evitar enviarlas a otros laboratorios como el del Molas, por ejemplo. Hasta ahora en la localidad, solo hacíamos test rápido de COVID-19. A partir de la incorporación de la cabina que permite aplicar la técnica LAMP, hacemos también LAMP-PCR. Nos enorgullece este avance para la localidad y destacamos su importancia debido a que este equipamiento permite el diagnóstico de varios virus, no solo COVID”, explicó.

Agregó que es muy importante contar con la técnica LAMP ya que implica dejar de enviar muestras a Santa Rosa, acelerando no solo los procesos de diagnóstico sino también “achicar costos de viajes, movilización del personal tres veces por semana a la capital provincial. Estamos a 400 kilómetros y esto produce un desgaste en el personal. Con esta incorporación y las cuatro bioquímicas con las que contamos, los viajes solo serán los indispensables en el caso de traslado de un paciente”, especificó.

La bioquímica, Marina Tula, sostuvo que la tecnología LAMP “permite acelerar el diagnóstico, antes pasaban de 48 a 72 horas hasta que la persona hisopada recibía su resultado. Ahora se lo estamos haciendo en el mismo día. Acá en 25 de Mayo esto es muy importante, porque hay mucha gente que solicita hisoparse por cuestiones laborales, debido a que en la zona hay muchos trabajadores temporales”, especificó.

Actualmente 25 de Mayo cuenta con gran descenso de casos de COVID positivo, sólo mantiene tres activos.

Para finalizar, ambas profesionales coincidieron en un mismo mensaje “la pandemia no terminó, debemos seguir cuidándonos, aún estando vacunados podemos enfermar. Por este motivo es fundamental continuar con la utilización de las medidas de prevención y cumplimiento de los protocolos”.

Ampliación del Hospital

El Hospital de 25 de Mayo se encuentra en estado de obras, ya que se está trabajando en una ampliación que quedará concluida próximamente. En la prestación habitual de sus servicios ofrece atención en Clínica Médica, Fonoaudiología, Kinesiología, Gineco-obstetricia, Quirófano, Nutrición, Traumatología y Psicología.