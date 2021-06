La subestación de Guatraché estará lista el año próximo

La Subestación Transformadora que la APE tiene en Guatraché podría estar nuevamente en funcionamiento pleno a partir del año próximo. Así lo informó ayer el secretario de Energía de la provincia Matías Toso, quien visitó los estudios de CPEtv donde grabó su participación en el programa La Parte y el Todo, que se emitirá esta noche, desde las 22, por la señal de la TV cooperativa.

«Tenemos que reponer esa subestación, tenemos que reconstruirla, porque esto genera problemas a quienes tienen la responsabilidad de operar las redes. Lo que se está haciendo son algunas compras de materiales y luego se está licitando la obra completa con aportes de materiales, por eso quizá vean varias cosas por separado pero que tienen que ver con un mismo objetivo», afirmó.

El funcionario aseguró que el plazo de ejecución de la obra será cercano a los 300 días, con lo cual se descarta que esté finalizada para el verano próximo.

Negligencia.

La salida de funcionamiento de esa subestación ocurrió por una negligencia que le costó mucho dinero al Estado y el cargo al entonces administrador de APE Gonzalo Marcos. Desde esa subestación salen las líneas que dan energía a toda la zona sur, hoy con algunos problemas de estabilidad.

La infraestructura fue dañada en el año 2019 por un incendio provocado por un fenómeno climático pero favorecido por la falta de mantenimiento de los sistemas de protección, que no funcionaron. Poco tiempo después, el entonces gobernador Carlos Verna le pidió la renuncia al funcionario.

Desde entonces, no sólo ha creado múltiples problemas de disponibilidad de energía para abastecer a la zona que integran varias localidades, sino que por el convenio con la empresa TransBA, que transporta la energía en la vecina Buenos Aires, no se puede cumplir con la provisión a Puán y las localidades que de ahí toman el fluido.

La situación está generando para La Pampa una multa de 110 mil pesos por mes por ese incumplimiento. Se debe a que, por esta razón, esa región bonaerense está sin alternativas para un normal suministro.

Fuente La Arena

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook