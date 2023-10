La Salud Mental es un “asunto colectivo”

Al respecto Martín Malgá, subsecretario de Salud Mental y Adicciones, referenció a la Agencia Provincial de Noticias la temática que involucra al conjunto de la sociedad y llamó la atención sobre discursos de odio y segregación.

“Hace más 30 años que se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, y durante todo el mes de octubre se generan actividades y diferentes propuestas para sensibilizar y visibilizar una temática que, se pretende, sea abordada por el conjunto de la sociedad ya que es un asunto colectivo. Todas las personas, en algún momento de la vida puede sufrir algún padecimiento mental o alguna situación de crisis vital, lo cual no es extraño y eso no debiera ser un elemento para etiquetar o estigmatizar a las personas, sino por el contrario”, continuó.

“Debe ser algo que podamos contemplar como un horizonte posible para cualquiera y a partir de allí podamos generar acciones de cuidado, de ponernos en lugar del otro con una mirada sensible frente a lo que le pasa al otro. Estos son valores esenciales del vivir en sociedad”, sostuvo.

Discursos de odio

El funcionario se refirió además, a los discursos de odio que se reproducen con normalidad por ejemplo en el marco de la campaña electoral a nivel nacional”.

En este sentido el funcionario amplió los ejes sobre los cuales algunos discursos políticos, se dirigen a la sociedad. “La marginación, la exclusión, el individualismo y la crueldad son algo contrario a la salud mental, estamos en un contexto donde nos parece importante plantearlo. En estos momentos vemos discursos de época electoral donde se plantean soluciones a través de la aniquilación del otro. Por ejemplo: Cuando se dice: “terminar con tal o cual” es la solución para nuestro país. Nosotros consideramos que esta Provincia y este País están construidos pensando en los problemas desde el punto de vista social, pensando en los problemas que son de todos y de todas como lo es la salud en particular la salud mental. Nos ocupamos de ellos contemplando las diferencias y las dificultades que nos trae el vivir en sociedad, pero sabiendo que la marginación y estigmatización son fuente de sufrimiento y pobreza. Sin igualdad de oportunidades, sin justicia social no hay sociedad amena para nadie. Por eso la importancia de sostener los valores de la solidaridad contra los valores individualistas, los mensajes de odio, marginación y aniquilamiento de las diferencias como solución posible”, manifestó.

Políticas de Salud Mental

El funcionario provincial se refirió a los lineamientos de la Salud Pública referida a la temática. “Dentro de las políticas de promoción de la salud mental, este año el lema de la Cumbre Mundial de Salud Mental que se realizó en CABA fue Salud Mental en Todas las Políticas”. En esa línea podemos destacar las nuevas respuestas de Centros de Día en 25 de Mayo, Guatraché y General Pico, el Centro Educativo Terapéutico “San Roque” en Arata, la Construcción del Casa Joven, una obra que ya fue adjudicada y en proceso de inicio de obra en los barrios nuevos de Santa Rosa, las línea de prevención sobre los consumos problemáticos y las políticas que se vienen desarrollando en prevención de suicidios. Son todos lineamientos de un Estado que da respuesta a problemáticas socio-sanitarias. Hay que seguir destinando esfuerzos y continuar mejorando pero el camino es ese. Entendemos que las políticas públicas deben incluir la salud mental y esto es pensado como un derecho”, continuó.

“Desde el Gobierno provincial desarrollamos acciones, las cuales fuera de los límites provinciales, son citadas como ejemplo, una de ellas es el desarrollo del Programa Interministerial “Después de Hora”, con el Ministerio de Educación, Subsecretaría de Deportes, Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. Se trata de un programa que tiene un alcance en el primer nivel de atención y está pensado incluyendo una perspectiva y efectores de salud mental en sus acciones. El aporte de Salud Mental y Adicciones a la “Guía Provincial de Orientación para la Intervención en las Instituciones Educativas” en el capítulo de “Estrategias de promoción de cuidado en salud

mental y consumos problemáticos” también con educación y siguiendo con el sentido del trabajo corresponsable, se crea la Disposición conjunta SE N° 03/2023 “Pautas de abordaje entre los equipos de apoyo a la inclusión y los efectores de salud mental” con la intención de establecer lineamientos para el trabajo articulado en el ámbito educativo para el abordaje conjunto de situaciones ligadas a la salud mental. Son todas las políticas interministeriales e intersectoriales para que la perspectiva de salud mental sea amplia y tenga cada vez mayor alcance y cobertura”, concluyó.

Actividades

En el día de hoy se llevó a cabo una actividad de sensibilización junto a “Abrazar la Vida” grupo de familiares y allegados que trabaja la temática de suicidio, en la plaza San Martín en la ciudad de Santa Rosa.