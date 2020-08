La Policía conmemora su 134º aniversario

El 30 de agosto se conmemora el Día de la Policía de La Pampa cumpliendo 134 años desde el inicio del servicio de Seguridad en el territorio nacional, para luego ser considerada provincia de La Pampa a partir de 1954.

El jefe de la Policía de La Pampa, Héctor Osvaldo Lara, recordó que la institución se fue formando con unos pocos gendarmes en principio por aquellos años y de a poco se transformó en una institución del Estado. “Hoy nos encuentra en una situación distinta, haremos una celebración muy acotada utilizando los medios tecnológicos, realizando algunos videos de salutación”.

Destacó la labor de cada miembro de la Policía, deseándoles “que pasen un feliz día todas las mujeres y hombres policías, tanto los que se encuentran en actividad como lo que ya han pasado a retiro, quienes fueron nuestros antecesores y por qué no, nuestros maestros en esta tarea”.

El domingo 30, se izará el Pabellón Nacional en el Instituto de Formación Policial y se colocará una ofrenda floral a los caídos en cumplimiento del deber, “resguardando la cantidad mínima de personas y las medidas sanitarias pertinentes, ya que la situación de pandemia no nos permite otro tipo de celebración”, indicó Lara.

Lara, acompañado del subjefe de Policía y con el apoyo del Gobierno provincial, manifestó que “queremos destacar el trabajo de nuestras mujeres y hombres policías, quienes cotidianamente ponen su esfuerzo. Nuestra Policía más allá de errores y aciertos es considerada de muy bien a nivel país, tanto por la sociedad pampeana como por otros que atraviesan La Pampa por distintas circunstancias. Es reconocida como una Policía honesta, con prestigio, que hace el trabajo sin distinción de jerarquías y que durante muchos años tratamos de mantener ese prestigio logrado”.

En la gestión del Gobierno anterior, Lara se desempeñó como subjefe de la Policía y en continuidad con el gobernador, Sergio Ziliotto a partir de diciembre. Luego asumió la jefatura. “Hemos logrado cosas importantes para el personal policial como es el cambio del color del uniforme al azul, porque es el color que distingue a la Policía de todo el país”. Fue una inversión por parte del Gobierno, “y también se fueron incorporando vehículos y motocicletas”.

A partir del marzo con el inicio de la pandemia y luego del aislamiento que se dispuso por el Gobierno nacional, hubo que reacomodar el trabajo policial. “No fueron tan necesarios los patrullajes o la prevención del delito en sí, que disminuyeron notablemente por dos situaciones particulares, la gran cantidad de controles en las calles y que la gente estaba en sus domicilios porque no podían transitar. Llegamos a niveles delictivos muy bajos en relación a otras épocas y nos alivió el trabajo en la parte investigativa”.

El gran esfuerzo policial estuvo focalizado en los límites provinciales “estamos en una zona central del país, por lo tanto tuvimos que reforzar con personal en los puestos camineros, controles de caminos vecinales y por un largo tiempo en las ciudades, para que quienes circularan fueran los casos excepcionales que había dispuesto el Gobierno, por el aislamiento social obligatorio”.

Gracias a la buena situación sanitaria de la Provincia “se fue flexibilizando y volvimos a la nueva normalidad, manteniendo el control limítrofe”.

Resaltó y reiteró el gran compromiso del personal policial, “porque no hemos tenido casi licencias médicas relacionadas al COVID-19 o propiamente por el desgaste del personal. Hemos tenido 6 efectivos policiales con COVID-19 positivo y más de 100 en aislamiento por contactos estrechos por prevención. Agradezco enormemente el esfuerzo y las ganas del personal en condiciones climáticas adversas tanto en las calles como en los puestos camineros”, concluyó el titular de la fuerza.

