Del 10 al 16 de noviembre, la provincia de La Pampa se vestirá de gala para competir en los esperados Juegos de la Araucanía, que se desarrollarán en tres sedes chilenas: Coyhaique, Puerto Aysén y Puerto Arenas.

Este evento deportivo que promueve la integración y el alto rendimiento entre las provincias de la Patagonia argentina y chilena, será el escenario ideal en una nueva edición para que los atletas compitan en disciplinas como fútbol, básquet, vóley, ciclismo, judo y atletismo.Con un firme compromiso por el desarrollo del deporte y el trabajo en equipo, La Pampa se prepara para mostrar su talento y espíritu deportivo.Los Juegos Binacionales de la Araucanía conforman un conjunto de competencias para deportistas de hasta 18 años de edad, y se realizan desde que comenzaron a disputarse en el 1992, alternando la sede entre ambos países, con una sola interrupción, en el 2021 por COVID-19.En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias el director de Deporte Federado de la Provincia, Gustavo Moreno, destacó el trabajo de preparación que viene realizando el equipo de la Subsecretaría de Deportes, tanto en la parte logística como en la técnica, en la previa de los Juegos. “Estamos en una etapa de definición de equipos, definición de logística y armado de viaje”, contó.“Es una Araucanía atípica porque tienen tres sedes, dos que están medianamente cerca entre sí, con 50 kilómetros, pero la otra está a 1500 km, Coyhaique y Puerto Aysén están cerca, Arenas que está separada. Entonces, tiene un armado de logística importante, no solo los equipos que van a cada ciudad, sino también cuerpo médicos, kinesiólogos, enfermeros, equipos multidisciplinarios, gestores de cada deporte, tenemos que ir acomodando en micros, trafic, estamos justo en el armado de esa cuestión”, explicó.En ese sentido, agregó que “también estamos dando cierre a la parte previa de preselecciones para pasar a definir los equipos, porque está la cuestión de que tenemos que salir del país, con lo cual tenemos que preparar toda la documentación correspondiente de los deportistas, ya que la mayoría son menores de edad”.“El transporte es una cuestión de la Provincia que ya la tenemos cerrada, el alejamiento y comida depende de la organización chilena, donde ellos nos van pasando información, pero es algo ajeno a nuestro día a día”, agregó.

Delegación pampeana

La Pampa viaja con una delegación de casi 200 personas entre deportistas, cuerpos técnicos, equipos multidisciplinarios, equipo técnico, árbitros y autoridades. 158 son los deportistas de fútbol, básquet, vóley, judo, ciclismo, natación y atletismo, en ambas ramas.

“Vamos con equipos completos en todos los deportes, con un buen proceso de entrenamiento. Han hecho las concentraciones suficientes, los cuerpos técnicos trabajaron bien. También tenemos las limitaciones en cada deporte particular, en fútbol por ejemplo hay ocho chicos que están jugando en Buenos Aires, con los cuales no contamos, en básquet sucede con dos o tres, donde uno está en Italia, otro en la Liga Nacional, entonces no van a Araucanía porque no pudieron formar parte del proceso, y valoramos mucho el proceso de entrenamiento. Creemos que los chicos que están trabajando todos estos meses previos, merecen tener el reconocimiento de ir”, explicó Moreno.

El director de Deportes también se refirió al trabajo de logística en el armado del viaje. “Estamos saliendo el día 8 de noviembre porque son viajes largos, 24 horas Puerto Aysén y Coyhaique, y hay 30 horas de viaje a Arenas, con lo cual necesitamos salir un día antes para poder cortar el viaje al medio y poder descansar. Si no sería muy complejo desde el rendimiento llegar viajando más de 24 horas, con todo el tiempo que podes pasar en aduana con tantos deportistas. Toda la delegación pampeana va a dormir y cenar en un hotel el día previo, los que van a Arena descansan en Río Gallegos, y los que van a Coyhaique descansarán en Río Mayo”, detalló.

Compromiso de los gobernadores

En los últimos años, el recorte del presupuesto destinado al deporte por parte del Estado nacional ha generado preocupaciones en diversos sectores, afectando directamente la financiación de programas, infraestructura y el desarrollo de talentos deportivos en todo el país.

Es así, que en el transcurso del año no se desarrollarán juegos como los EPADE, Juegos de la Integración Patagónica, se suspendieron los Juegos de Playa y para Adultos. También algunas provincias decidieron no participar de los tradicionales Juegos Evita por la falta de financiamiento.

De todas maneras, el desarrollo de la nueva edición de los Juegos de la Araucanía fue “un compromiso de los Gobernadores”.

“El compromiso con los Juegos de la Araucanía lo tomaron los Gobernadores de la región patagónica y fue en un principio sostener los juegos que tienen casi cuatro décadas de historia, en un año particular, porque se cumplen 40 años del acuerdo binacional entre Argentina y Chile. Entonces, los gobernadores definieron que los juegos se iban a hacer. De hecho, los Juegos de la ParaAraucanía se hicieron en La Pampa en abril, y eso nunca estuvo en dudas”, afirmó.

“Después, todo lo que es preparación, no hay apoyo nacional para eso, está a cargo de la Provincia. Lo que sí se vio resentido fueron los otros juegos, EPADE, Integración Patagónicos, la de quitar el presupuesto para los Juegos Evita y la suspensión de los Juegos de Playa, juegos para Adultos. Pero la Araucanía no se vio resentida por una decisión de los Gobernadores”, apuntó.

“El objetivo es competir”

Gustavo Moreno explicó que uno de los objetivos en los Juegos es validar lo realizado en el proceso previo a la competencia. “El objetivo es competir, buscar lo mejor de cada equipo, validar en la cancha o en los recintos, el proceso. Hicimos un buen proceso de entrenamiento de selección de deportistas, y vamos a competir. Después, cuando llegas al juego te encontrás a los rivales que tienen a sus deportistas y la idea es competir. Pero depende de nosotros prepararnos de la mejor manera para obtener el mejor resultado posible. Después dependes de camadas de un montón de situaciones que se van dando en los recambio por edad.

Este año tenemos un equipo de judo que van con la posibilidad de hacer Araucanía los tres años que siguen. En básquet, el año pasado se despidió una gran camada ganadora de dos EPADE y dos Araucanía, entonces viene una camada nueva que tendrá que hacer experiencia y ajustarse. Lo mismo le va sucediendo a todas las provincias y regiones chilenas. Lo importante es hacer la preparación adecuada, hemos tenido los medios desde el Gobierno provincial, que nos dio los medios, transporte, alimentación para que los cuerpo técnicos trabajen de la mejor manera, se trabajó en mediciones y control de los chicos, el equipo de la Subsecretaría, donde cada deporte tiene un gestor, digamos que el proceso ha sido muy bueno, lo importante es competir”, concluyó.