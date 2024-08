El gobernador Sergio Ziliotto recibió hoy, en nombre del Estado provincial, el Inventario de los recursos hídricos y de humedales de La Pampa que elaboró la UNLPam. El mandatario dijo que la defensa de los recursos hídricos “trascendió a los gobiernos y las personas, porque nos la impone la conciencia popular que es la que nos traza a diario el camino a seguir”.  

El acto tuvo lugar en le sede central de la UNLPam y fue encabezado por Gobernador; el Rector, Oscar Alpa; la vicerectora, María Ema Martin y el secretario de Recursos Hídricos de la provincia, José Gobbi.También participaron integrantes del equipo técnico que elaboró el informe, representantes de dos históricas organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los ríos pampeanos: la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos; investigadores y demás personas que tuvieron participación activa en la defensa de los recursos hídricos pampeanos.El relevamiento, único en el país, ubica a La Pampa a la vanguardia en relación a tener una precisa cuantificación de todos los recursos de agua, tanto superficiales como subterráneos, resaltaron desde la UNLPam.Ziliotto afirmó que contar con el inventario “es un enorme paso” y reconoció que tuvo la fortuna de ser el Gobernador que recibiera “el fruto de un trabajo que se gestó hace más de diez años y que fue mutando en sus objetivos, sumando nuevos y aggiornandose a las necesidades que tenía el Estado provincial para defender su patrimonio hídrico contra las amenazas foráneas”.Hizo mención y reconoció a Néstor “Chamaco” Lastiri, el ex secretario de Recursos Hídricos que promovió la elaboración del Inventario; a los profesionales y técnicos que trabajaron en la investigación e incluso a los gobernadores que atravesaron con sus mandatos la extensa recopilación y sistematización de datos y subrayó que “todos entendimos de que se trata y de cómo se debe defender el patrimonio hídrico frente a las amenazas que hemos tenido y que tenemos permanentemente”.

Desarrollo humano y defensa de los recursos naturales

Hizo hincapié en la necesidad de “llegar a una ecuación lógica entre el desarrollo humano a partir de la actividad productiva y la defensa de los recursos naturales”.

“Hoy pareciera -dijo- que nos gobierna la idea que la panacea, la clave que nos va a sacar supuestamente de un país en vías de desarrollo, es el extractivismo, sin tener en cuenta la preservación del recurso natural”.

Ziliotto dijo que como pampeanos debemos “tener el orgullo que somos la primer Provincia que tiene un inventario de Recursos Hídricos y Humedales, temas que dividen aguas en virtud del impacto que tienen los intereses económicos”.

Ratificó que “La Pampa seguirá el camino de dar lucha cada vez que sea necesario. Es algo que ha trascendido a los gobiernos y las personas, porque nos lo impone la conciencia popular que la que nos traza a diario el camino a seguir”.

Alpa: “Un Gobierno comprometido con la Universidad”

El Rector de la UNLPam, Oscar Alpa destacó el trabajo en conjunto con el Gobierno provincial. “La Provincia podría haber contratado una consultora privada, sin embargo apostó a esta Universidad pública. Quiero resaltar un trabajo en conjunto, un Gobierno comprometido con su Universidad y una Universidad comprometida con el Gobierno y con el pueblo de la provincia de La Pampa. También, quiero agradecer a todo el equipo que durante años trabajo en este proyecto, en esta actividad se traspasa a las nuevas generaciones esta historia riquísima de trabajo con el agua”, aseguró.

“A pesar que a veces no hay fondos suficientes, seguimos trabajando y exigiendo lo que nos corresponde legalmente. Podemos mostrar con estos proyectos cómo la Universidad sigue en movimiento por ese futuro que queremos. Esa autarquía y autonomía que está en la última reforma de Constitución Nacional quedó como un derecho constitucional. Sin embargo, cada vez que no se aprueba un presupuesto, esa autarquía desaparece y quedamos a la merced de definiciones políticas”, dijo.

Agregó que “la Universidad pública es posible, son 66 años de historia y seguimos comprometidos, se puede hacer muchísimo más y por eso tenemos que seguir defendiéndola”.

“Creo que es el mandato original que tenemos en nuestra Universidad, más allá de nuestra autonomía, es importante este trabajo en conjunto y en definición política de este Gobierno”, concluyó.

Schulz: “La primera Provincia que lo tiene”

El doctor en Ciencias Biológicas e investigador de la UNLPam., Carlos Schulz explicó que el Inventario de los recursos hídricos y de humedales de La Pampa “es un trabajo que llevó casi once años. Debe ser la primera provincia que los tiene y que es un ejemplo, fundamentalmente, porque lo hizo una Universidad pública. egresados, alumnos y docentes participamos desde el primer momento”.

“Toda la Provincia fue relevada en su cantidad y calidad, trabajando a la par y aprendiendo a coordinar con la consultora. En esto casi once años que pasaron hubo muchas historias, fue demostrar a gran parte de Latinoamérica un ejemplo de que las universidades tienen la capacidad técnica y profesional para llevar a cabo este tipo de proyectos. No hay ejemplos en otros lugares y cuando presentamos parte de nuestro trabajo, se quedan asombrados”, insistió.

“Los diversos gobiernos de La Pampa en el medio también nos fueron pidiendo otras cosas, como lo trabajado sobre el Salado o el apoyo de la presentación ante la Corte Suprema. Paralelamente, trabajamos en otros proyectos, por ejemplo cuando se intentó solucionar el problema del acueducto en el Valle Argentino. Eso demuestra que la Universidad pública es capaz de llevar adelante un esfuerzo de esta magnitud, pese a que está seriamente castigada y no valorada”, afirmó.

¿Qué es el Inventario?

Es un estudio que abarca el agua en todos sus estados, características físico-químicas y situación del recurso con vistas a su preservación y sustentabilidad. Se lo puede definir como una línea de base hidrológica y es el sustento fundamental para cualquier planificación hidrológica que da lugar a distintos planes de gestión.

Se ejecutó en el marco del convenio suscrito entre la Universidad Nacional de La Pampa y el Gobierno de la provincia de La Pampa, por pedido de la Secretaría de Recursos Hídricos.

La base conceptual se funda en los Principios Rectores de la Política Hídrica que, entre sus postulados establece que “es esencial contar con un sistema de información que provea los elementos necesarios para llevar adelante una gestión racional y eficiente del sector hídrico” y concluye diciendo que “La integración de la información hídrica con otros sistemas de información de base favorecerá la toma de decisiones de los sectores público y privado y como instrumento de control de gestión”.

También se encuadra en diversos artículos del Código provincial de aguas (Ley Nº 2581) que, entre otras cosas, define que los objetivos generales de la planificación hidrológica serán “…satisfacer plenamente las demandas de agua, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial, optimizando el uso del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales”.