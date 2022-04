La Pampa pionera en una auténtica inclusión educativa

En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, Claudio Peri, de la fundación Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE), encargada del trabajo en este proyecto de investigación de EURsociAL, explicó que estos encuentros presenciales permiten enriquecer el estudio. “Un poco el propósito es devolver lo que encontramos y recibir cosas nuevas que tal vez no vimos en los encuentros virtuales, fueron muy productivos tanto este, en la Escuela 263, como en el Colegio del Federal, se recogió mucha información nueva para completar el trabajo”.Peri consideró que “La Pampa fue muy valiente en emprender un camino que no emprendió nadie en la República Argentina y muy pocos en el mundo. Por eso estamos aquí, la experiencia de La Pampa es muy interesante, muy importante, intentamos ver qué decretó en el éxito y cómo lo replicamos en otros lados”.En relación a los grandes hallazgos del estudio, son que todos están de acuerdo en un norte claro, “y el otro se refleja en esa valentía de decir: hasta aquí llegamos con la educación especial y cambiamos el paradigma y nos movemos todos hacia la escuela de nivel”.A modo de cierre, el profesional explicó que La Pampa presenta muchos factores que inciden para que esto ocurra y funcione, “cosa que en otros sitios puede ser complicado, pero al fin de cuentas se demuestra que se puede. Lo importante es la continuidad de las políticas educativas y la alineación, mientras más gente empuje en la misma dirección y la política no se desvíe, es que las cosas se logran, y ese es el gran resultado de La Pampa”.

Escuela N° 263

En tanto, la directora de la Escuela N° 263, Laura Colombatto, contó que la escuela acompaña la mirada inclusiva, “tratamos de trabajar con nuestros docentes, con los equipos de apoyo que nos acompañan para construir estas propuestas pedagógicas que incluyan a todas las trayectorias escolares, con o sin discapacidad”.

Esta propuesta de investigación por parte de EURsociAL llamó la atención y generó un interés particular para poder mostrar qué se hacía en La Pampa en inclusión. “En noviembre comenzaron las reuniones de forma virtual, se hicieron con los directivos, con docentes de grados, con docentes de apoyo a la inclusión, con las familias de aquellos alumnos y alumnas con alguna discapacidad y este año nos avisaron que querían cerrar la investigación de forma presencial”.

Se trató de un encuentro con las familias, tanto de inclusiva como con familias que conviven con todo este proyecto y con alumnos que tengan o no discapacidad, hay también un grupo de Padres TEA acompañando y finalmente un encuentro con directivos, coordinadora, docentes que participaron de las reuniones y docentes de apoyo.

La idea es continuar trabajando a partir de esta interesante devolución “y seguir en este horizonte, tomarlo como insumo para seguir fortaleciendo. Se hizo mucho pero queda mucho por recorrer”.

Por su parte, la vicedirectora del establecimiento, Marcela Molina, agregó: “la escuela se creó en 2012 y a la brevedad comenzamos a trabajar con la Escuela de Apoyo a la Inclusión, recibiendo estudiantes con distintas discapacidades, siempre buscando de aunar criterios con los distintos equipos y escuchando la voz de la familia. La escuela hace hincapié en abrir la puerta a las familias, son el pilar fundamental, ellos tienen la fortaleza de conocer a su hijo o hija y desde ahí nosotros tenemos que partir”.