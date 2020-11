La Pampa para DegustAR

La bienvenida estuvo a cargo de los funcionarios del MinTurDep, quienes agradecieron la presencia de las autoridades de turismo de La Pampa, Adriana Romero y de Chubut, Néstor García. Al dar las palabras de apertura, Romero recordó que “la oferta gastronómica nos conecta con el territorio y es parte fundamental de nuestro producto turístico. Coincidimos con el famoso chef Jamie Olivier, que apela a la “comida confortable -confort food” tan necesaria para gratificarnos en momentos difíciles y que es un refugio emocional ante la incertidumbre” – y agradeció a los hoteleros, gastronómicos y agentes de viajes que están asumiendo la conformación de una oferta receptiva pampeana.

Por su parte, la subsecretaria de Planificación, Laura Davini, fue la encargada de guiar el recorrido, destacando que La Pampa “posee una Ley de Corredores Turísticos Confiables, por lo cual todos los lugares dispuestos para recibir visitantes cumplen con los protocolos epidemiológicos y de trazabilidad”.

Poniendo de relieve la variedad de los productos pampeanos que, según la región, van desde el trigo, el maíz y la soja hasta los vinos de calidad, pasando por las salinas, las mieles, los productos lácteos, los chacinados, los aceites, las frutas, las cervezas, el gin y las conservas que dan muestra de que “nuestra tierra es próspera y nos da riquísimos productos”.

El recorrido se estructuró a través de varios videos que retratan espacios emblemáticos de la gastronomía pampeana: el café de especialidad “El Cafetino” de General Pico, con su cafés de todas partes del mundo; la estancia “La Pampeana” de Sarah, con su cocina gourmet internacional; el almacén de campo y restaurante “María Castaña” de Toay, con su comida de olla y su museo de objetos antiguos; y la parrilla “Los Caldenes” de Santa Rosa, con su clásico asado, su mesa de entradas y su famosa colita de cuadril mechada.

Quedó para el final el plato fuerte pampeano: el asado, tanto a la parrilla como al asador, donde no falta la picada casera. “La Pampa los espera con su tranquilidad, su seguridad y la mejor gastronomía”, puntualizó Laura Davini.

Otros sabores Patagónicos

La provincia de Chubut mostró su amplia oferta turística y gastronómica a través de un video en el que mientras se iba cocinando una receta, se mostraban las distintas opciones para visitar. No faltaron ni la fruta, ni el cordero patagónico, como tampoco los mariscos, las conservas, los aceites y los vinos.

El ministro, Néstor Raúl García expresó que “si algo puedo rescatar de esta situación -la pandemia y la cuarentena- es que nos unió más que nunca. Debemos felicitar a toda la familia del turismo por lograr consensos, por juntarnos a diagramar estrategias y disminuir así las posibilidades de equivocarnos. No me cabe duda de que en el futuro el turismo será la primera economía del país”, aseveró.

El ciclo DegustAR, recorre la Argentina a través de sus aromas y sabores y de esas comidas identitarias que esperan a los visitantes en cada destino.