La Pampa Edita publicará dos tomos de Bustriazo Ortiz y cuatro libros de Edgar Morisoli

La Secretaría de Cultura del Gobierno de La Pampa reiteró la convocatoria especial para jóvenes, cuya publicación en antología se sumará a la nueva editorial La Pampa Edita, de reciente creación y anuncia que están en espera, para su publicación, cuatro libros de poesía – de su obra original agotada: Salmo Bagual, Solar del viento, Tierra que sé y Al sur crece tu nombre- de Edgar Morisoli, la reedición de “Rastro Bardino” y “Milongas Bayas”, de Julio Domínguez y “Plantas pampeanas” del Ingeniero Covas, entre otros.

A esto se suman dos nuevos tomos de Canto Quetral de Juan Carlos Bustriazo. Se trata de los tomos 4 y 5 con un total de 12 libros – 6 libros por cada tomo-, escritos por el poeta en los años 70. “Crear y acompañar el proceso de una editorial nueva es un desafío para nuestra Provincia, en la que aspiramos a reflejar y afianzar la bibliodiversidad de nuestros autores pampeanos”, explicó a la Agencia Provincial de Noticias la secretaria de Cultura, Adriana Lis Maggio. Las líneas / colecciones de La Pampa Edita incluyen todos los géneros literarios y se definen con los siguientes títulos:

-Colección Guanaco de Plata (referido a la historia de nuestros Pueblos Originarios y de la Provincia).

-Colección Nuestros cauces, nuestras causas (abarca todo lo relacionado a la lucha por nuestros ríos).

-Colección Infantil / Juvenil.

-Colección Fondo Editorial Pampeano (que corresponde a la convocatoria anual establecida por la ley 804).

Convocatoria a jóvenes:

Se recordó que está abierta una nueva convocatoria del Fondo Editorial Pampeano, destinado a escritores y escritoras jóvenes, de 14 a 25 años, en los géneros Poesía y Narrativa (relatos o cuentos breves). En cada caso se editará una antología. El plazo de entrega de obras es el 23 de diciembre de 2022.

Condiciones para participar:

1. Pueden participar todas las personas que acrediten una residencia no inferior a cinco años en la Provincia.

2. Las obras deberán ser originales e inéditas en todos los soportes. No se admitirán aquellas que sean una adaptación de otros originales u obras literarias.

3. Para Poesía se recibirán tres copias de hasta tres poemas por autor/a.

4. En Narrativa se recibirán tres copias de hasta dos relatos o cuentos breves y la extensión, por cada uno, no deberá superar dos páginas (formato A4 y simple faz).

5. Las obras a entregar deberán estar firmadas con seudónimo y acompañadas de un sobre aparte, cerrado, que consigne en su exterior el seudónimo correspondiente y en el interior los siguientes datos: Apellido y nombres, número de documento, fecha y lugar de nacimiento, domicilio actual, teléfono, redes sociales, tiempo de residencia en La Pampa y título de la obra. De no cumplir con este requisito, la presentación será excluida.

6. Todas las obras serán evaluadas por un jurado de pre-selección, quien elevará su decisión a un jurado final y su posterior consideración de qué obras publicar. Para Poesía, el jurado de pre-selección podrá recomendar hasta 70 poemas, en total, y en el caso de Narrativa, hasta 50 cuentos o relatos breves.

Notas: no se considerarán ilustraciones anexas. En caso de ser menores de 18, deberán acompañar las obras con una carta- a modo de declaración jurada- de un adulto mayor responsable que autorice la participación en el certamen. No se admitirán obras colectivas ni letras de canciones. No se establecerá pago alguno por derecho de autor y las publicaciones serán de distribución gratuita. Cada autor/a recibirá cinco ejemplares papel.

Los sobres podrán entregarse personalmente en el Centro Cultural Medasur de Santa Rosa y en las áreas de Cultura municipales de cada localidad, SOLICITANDO el envío a la Secretaría de Cultura del Gobierno Provincial. No se aceptarán envíos digitales.

Cualquier otra circunstancia será resuelta por la Secretaría de Cultura.

Los interesados deberán enviar las tres copias de su obra junto al sobre con sus datos, a la Secretaría de Cultura, Edificio CC Medasur, Avenida Belgrano Sur 180 (Segundo Piso), CP 6300, Santa Rosa. Para mayor información llamar al (02954) 70 3345 / 70 3284 o al correo electrónico: culturapublicaciones@lapampa.gob.ar y a lapampaferiadellibro@gmail.com