La Maruja preparada para la V Edición de la Fiesta de los Estudiantes

La Maruja será el epicentro de la alegría y la celebración con la llegada de la quinta edición de la Fiesta de los Estudiantes. Este esperado evento, que comenzará a las 21, promete una noche inolvidable repleta de música, diversión y actividades para toda la familia.

Los organizadores han preparado una variada programación que incluye la presentación de destacados artistas locales, quienes brindarán su talento y creatividad sobre el escenario, en un homenaje a la cultura y el arte de la región. La fiesta no solo ofrecerá un espectáculo musical; también contará con diversas atracciones, que finalizará con un DJ en vivo.

La Fiesta de los Estudiantes busca fomentar un sentido de comunidad y pertenencia entre los habitantes de La Maruja, quienes esperan con entusiasmo la llegada de público de localidades vecinas.

La entrada al evento será un alimento no perecedero, lo que facilitará la participación de todos los interesados en disfrutar de esta celebración. Con un ambiente festivo y un fuerte sentido de identidad local, la Fiesta de los Estudiantes se consolida como uno de los eventos más esperados del año en La Maruja.

La presentación se realizó esta mañana en la Secretaría de Turismo, con la presencia de la subdirectora de Municipios Turísticos, María Eugenia Debans; la subsecretaria de Coordinación Cultural, María Lis Urdaniz; el director de Cultura de la localidad, Horacio Larregui; el director de Deporte de la Maruja, Leonardo Schieda; el artista pampeano Fernando Pereyra; y la actual embajadora de los Estudiantes, Martina Rauschenberger, que participará de la fiesta Nacional en Jujuy representando a La Pampa, del 23 al 27 del corriente mes.

Debans remarcó el acompañamiento del Gobierno provincial para los eventos culturales y turísticos. “Desde la Secretaría valoramos y acompañamos este tipo de esfuerzos, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Seguir apostando a crear actividades para los vecinos y dirigido a los más jóvenes. Este tipo de fiestas tiene un impacto positivo en lo social y económico, en todas las localidades generan un desplazamiento de las localidades cercanas, disfrutan de la cultura, gastronomía y artesanías. En esta oportunidad, celebramos la primavera y el día de los estudiantes”, apuntó.

Mientras que Urdaniz explicó que desde el área de la Cultura se intenta trabajar “en diferentes eventos artísticos y culturales, en la incorporación de distintos sectores a todo este tipo de movimiento. Invitamos a toda la población de La Maruja y localidades cercanas, para toda la familia”.

En tanto, Larregui agradeció el “acompañamiento permanente” del Gobierno provincial. “El evento comenzará a las 21, donde se recibirá a las postulantes a suceder a Rauschenberger en su rol de embajadora de los estudiantes . Para la parte musical estarán del taller de zumba, también habrá uno de taller de danzas urbanas y otros tipos de género a cargo de “Taller Meraki”, la banda local de rock Sin la Primera, Fernando Pereyra con todo el cuarteto y la cumbia, y cierra el boliche luego de la 1:30 con DJ Jony, con la animación de Leo Petiti. La entrada es un alimento no perecedero”, detalló.

Deje su comentario en Facebook