La importancia del trabajo en equipo en Terapia Intensiva

El médico terapista del Hospital Gobernador Centeno, Juan José Folco, brindó detalles de la ardua tarea en el manejo de pacientes en la Terapia Intensiva, atendiendo personas no solo de General Pico sino de muchas localidades del norte provincial.

En ese marco, el profesional explicó que en dicho sector se tratan pacientes con COVID-19 o alguna otra patología, “tuvimos una ampliación de camas de terapia, pasando de 7 a 14 camas, a lo que se sumó importante equipamiento, como el monitoreo central que permite unir todos los monitores de cada paciente a un monitor central donde podemos controlar todo”. La ocupación de camas hoy está alrededor del 50 a 60%, ya sea por coronavirus u otra patología, informó Folco, quien hizo referencia a la problemática a nivel nacional respecto al personal de Salud en áreas críticas. “Hay un déficit que no es de ahora sino que lleva varios años, el problema es que la pandemia lo puso en evidencia con la demanda de camas de terapia intensiva, que es un lugar donde se trabaja fundamentalmente en equipo, no hay otra forma de trabajar. Es un equipo grande conformado por muchos profesionales de Salud, hablamos de médicos, de enfermería, que es el principal actor en el tratamiento de pacientes con coronavirus porque son los que más tiempo pasan con el paciente y requieren un contacto estrecho, son fundamentales para permitir una buena evolución de los pacientes. También hablamos de kinesiología, con un rol destacadísimo en el manejo de la ventilación y la oxigenoterapia, además del personal que trabaja con nosotros, como por ejemplo limpieza, que se encarga de la permanente desinfección del área; nutricionistas, técnicos de laboratorios, que vienen a hacer las extracciones, técnicos de rayos, que viene a hacer las radiografías y así varios más, porque todos somos parte de un solo equipo y es fundamental trabajar de esa manera conjunta y coordinada para tener un buen desenlace en la evolución del paciente que ingresa a terapia intensiva”. Asimismo, se refirió a los cambios permanentes en la evidencia científica de la COVID-19 por ser una enfermedad nueva, “eso hace que necesitemos de una actualización constante, permanente, debatiendo los temas que involucran el manejo de los pacientes con coronavirus. Básicamente el manejo nuestro está dado por los protocolos del Ministerio de Salud de la Nación y por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva”, agregó.

Finalmente, y en cuanto al monitoreo de los pacientes, además del monitoreo central de los monitores individuales, el médico se refirió a la incorporación de un ecógrafo donado por la Sociedad Rural a través de la Cooperadora del Hospital Gobernador Centeno, “que nos permite hacer un monitoreo no invasivo en pacientes críticos a través de ultrasonido. Esto es fundamental hoy en día, tener una herramienta como esta para ver la evolución, minuto a minuto, al lado de la cama del paciente sin la necesidad de trasladarlo y sin necesidad de utilizar radicación. Contar con este equipo hace que el trabajo del día a día sea mucho más fácil y mejor para los pacientes”, explicó Folco, quien también se formó en la utilización de la ecografía por parte de médicos no especialistas en diagnósticos por imágenes (ultrasonografía en paciente crítico), en la Asociación de Ecografía ASARUC, donde es instructor en La Pampa y con la idea de continuar formando profesionales en la Provincia.

