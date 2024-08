La Fiscalía de Investigaciones Administrativas de La Pampa, a través de la fiscal adjunta Gabriela Tabernero y el secretario privado Manuel Tedin, tuvo activa participación en la segunda asamblea anual del Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción, realizada recientemente en la ciudad de Rosario.

La reunión federal contó con la presencia del intendente rosarino Pablo Javkin, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, quienes encabezaron el acto inaugural del evento.

Durante dos días autoridades nacionales, provinciales y municipales se reunieron para abordar temas cruciales como la creación de agencias contra el lavado de activos, siendo Rosario pionera en esta iniciativa, el fortalecimiento institucional de los organismos anticorrupción, sextorsión y en el diseño de políticas públicas en materia de prevención.

La FIA de La Pampa, contribuyó de manera significativa al encuentro aportando su experiencia en la lucha contra la sextorsión y a la elaboración de un informe integral sobre esta problemática. Se busca continuar con el trabajo en el grupo de género y corrupción vinculado a la temática actual que convoca; que es la visibilización de la temática de la sextorsión.

“Es una temática complicada porque se trata de un delito que no está tipificado en el Código Penal, entonces se está haciendo todo un trabajo para darle el marco correcto. Antes ocurría que se lo encuadraba como un cohecho, y entonces la víctima terminaba siendo acusada, porque participaba del delito pagando la coima, que en este caso es sexual. Por eso la importancia de que la sextorsión esté tipificada correctamente”, explicó la fiscal a la Agencia Provincial de Noticias.

En ese sentido, remarcó que hay todo un trabajo de abordaje de la problemática a nivel latinoamericano, buscando la mejor forma de incorporarlo a las normas de derecho penal para que el delito pueda ser juzgado correctamente.

Se aprobó, también en el marco del grupo de Género y Corrupción, la campaña de visibilización de la corrupción sexual o sextorsión. “Suele confundirse con el sexting, por eso la importancia de difundirlo para que la gente sepa de qué se trata y pueda denunciarlo. En este caso se produce cuando un funcionario de la administración pública ofrece la concesión de un beneficio a cambio de sexo”, indicó la doctora Tabernero.

Además, Tabernero y Tedín mantuvieron una importante reunión con María Grazia Andía, titular del Órgano Garante de Acceso a la Información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) es el órgano encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública en La Pampa y tiene la función de velar por el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública provincial, que establece que todas las personas tienen derecho a solicitar y recibir información de los organismos públicos”, indicó la fiscal.

“En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el organismo hace ocho años que cumple la función que tenemos nosotros (la ley se sancionó en noviembre del año pasado y aún no se reglamentó), por eso fue muy productivo conocer su experiencia y adquirir conocimientos en la temática”, aseguró Tedín.

En este punto es de vital importancia que la ciudadanía conozca sus derechos para poder ejercerlos. “La difusión juega un papel clave. La gente debe saber que tiene derecho a exigir información de los organismos públicos”, dijo Tabernero, que agregó, “la regla general es que toda la información de los organismos es pública, y la excepción es que no lo sea, por ejemplo en el caso de que su divulgación interfiera con una investigación en curso”.