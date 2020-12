La FePamCo ponderó el reconocimiento del Gobierno al movimiento cooperativo

Su concreción será a partir de un Proyecto de Ley de modificación del estatuto de PAMPETROL, que será propuesto por los diputados del Bloque Oficialista al pleno legislativo.“En las políticas públicas referidas al desarrollo energético las cooperativas siempre fueron estratégicas. No sólo porque lo ratifica la nueva Ley sino porque así lo garantiza nuestra concepción ideológica. Por eso queremos que integren PAMPETROL y se sumen a la toma de decisiones desde un lugar en el Directorio”, dijo ayer el gobernador en el anuncio.De esta manera, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, Santarossa explicó que con la aprobación de la Ley de Desarrollo Energético, PAMPETROL “dejará de ser una empresa sólo vinculada a los hidrocarburos y pasará a ser de energía también”.“Fue una sorpresa y entendemos que es un reconocimiento del gobernador hacia la Federación y hacia el movimiento cooperativo. Es importante que el Gobierno haya pensado en que seamos una pata de este modelo energético virtuoso que tiene la Provincia”, contó.Además, comentó que realizarán un plenario donde estarán representadas las 29 cooperativas de la Provincia. “Lo veo muy auspicioso, somos orgánicos y democráticos. Haremos un plenario donde presentaremos la propuesta y luego evaluaremos. Es una buena oportunidad”, explicó.“Es importante la participación de todos y vamos a seguir. Tendremos la aceptación si es que el resto de las cooperativas no tiene ninguna duda”, agregó.El presidente de FEPAMCO afirmó el sentido que el Gobierno provincial le da a la Federación. “Desde la mirada como titular de la entidad, es el empoderamiento que le da a la Federación. Estaríamos en el lugar de la toma de decisiones en la política. Hay muchas cosas por hacer, se viene trabajando bien. Es adaptar lo que hasta ahora venimos haciendo. A nivel nacional estamos bien vistos sobre el rol que cumple la cooperativa en toda la Provincia, no sólo en la energía, la alianza estratégica con la Cooperativa”, comentó.“Estamos llevando las políticas energéticas a los estándares modernos, nuevos. Cuando el gobernador presentó el Plan Energético, fue apuntado a tener energías propias para abastecimiento propio y no depender de comprarla afuera”, concluyó.

(*) Foto de archivo.