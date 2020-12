¿La concejala «fiestera» puede ser echada de la banca?

La joven concejal María José Gaiger, del bloque Juntos por el Cambio de Guatraché, reconoció haberse confundido, de haber cometido un error al concurrir a un encuentro clandestino y que se hacía cargo de ello. Todo surgió el 25 a la madrugada, cuando más de un centenar de jóvenes, se autoconvocaron en un camino vecinal al sur de la localidad a los efectos de realizar la fiesta que viene siendo habitual en distintos lugares, sin los permisos y protocolos correspondientes.

De esa fiesta no autorizada, la Policía inició actuaciones por infracción al artículo 205 del Código Penal y notificó a más de 30 personas. Acorde lo expresaron las redes sociales, de esa fiesta había participado la concejal oficialista «Majo» Gaiger.

Este diario ayer dialogó con Gaiger. En principio estuvo reacia a expresarse, aduciendo que «todo lo que pasó primero se lo tengo que explicar al Concejo Deliberante esta noche (en esa sesión se resolvería la situación de la edila) y a más tardar mañana voy a sacar un comunicado, momentáneamente decidí no hacer nota hasta no hablar con los demás ediles, que son los primeros que tienen que tener las explicaciones», expresó.

Sobre cómo está viviendo estas horas, señaló: «He pasado días difíciles, estoy tranquila y he hablado con diferentes personas, recibí llamados apoyando mi seguimiento como concejal, reconociendo que tuve un error, que todos nos podemos confundir. En este rol de concejal hay otros que vienen con otra capacidad, con otro historial, yo tengo muchas cosas que aprender, que aprender de los grandes, en este caso los grandes me han dado una lección, este error no puede volver a suceder y como joven tengo que exponer esta situación que se está viviendo en mi localidad y localidades vecinas, que gracias a Dios por ahora no surgió ningún accidente, pero bueno, estamos siendo expuestos a que no somos escuchados».

Responsabilidad.

Consultada sobre si se olvidó que era concejal, dijo: «En ningún momento me olvidé que era concejal, sí a modo personal me confundí, tuve un error importantísimo, de las consecuencias me hago cargo públicamente. En ese momento me relajé y la verdad es que estoy pensando más a modo personal y sacando un poco mi error como figura política, pública y social representativa del pueblo, me parece que el tema es el lugar que están teniendo los jóvenes con respecto a esta pandemia. En estos protocolos a la juventud no se la está teniendo en cuenta, se la está señalando, se la está obligando a cometer todas estas cosas».

«A modo personal yo no lo tendría que haber hecho, me hago cargo, pero los otros jóvenes que tal vez no tienen un rol social como el mío, que no tienen una responsabilidad como la mía, eso no quita que lo que yo haya hecho le quite importancia, mi error fue grande y me hago cargo, pero también como joven tengo que expresar que como jóvenes no estamos siendo escuchados. A la juventud se la está obligando a exponerse, a poner en riesgo su propia vida, yendo a estos lugares. Reitero, yo me hago cargo de lo que sucedió, mi error es grave», cerró.

Fuente La Arena

