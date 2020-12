Constante afluencia de personas a los centros de testeos en General Pico

En la jornada de hoy personal de Salud del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno realizó una nueva Búsqueda Activa en la ciudad de General Pico, actividad que se desarrolló en el paseo de calle 21 casi esquina 18, lugar donde también se desarrollará mañana.

En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, el coordinador de Búsqueda Activa, Javier Herradón, indicó que “vemos que la gente se está acercando de manera voluntaria, tanto hoy en las primeras horas en el hospital como en este sector, hay muchos que vienen a realizarse los testeos. No me sorprende la cantidad de gente. Hubo juntadas, encuentros familiares y demás, y hay mucha gente que está teniendo síntomas. Ante esto, se acercan. Después de una rebeldía, algunos pasan a tener miedo y quieren saber si están contagiados o no”.

Herradón pidió que “aquellas personas que tienen síntomas se acerquen a un centro de salud para que lo vea un médico y revise la parte respiratoria. Y si determinan un hisopado, se lo realizamos acá. Para quienes no tienen ningún tipo de síntoma, les pedimos que no vengan, ya que corren mayor riesgo al estar cercanos a personas que pueden estar contagiadas”.

Respecto al equipo de trabajo, destacó en principio el agradecimiento al esfuerzo de quienes se desempeñan en cada centro de salud, “porque han mantenido gran parte del sistema de salud con mucha entereza. Y quienes trabajan en las búsquedas activas y en los hoteles, hisopados, realmente, si no hubiésemos formado estos equipos, esto no hubiera sido posible. No tengo más que palabras de agradecimiento para ellos”, finalizó.

