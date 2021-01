Joven menonita denuncia que lo estafaron, acusó a un matrimonio de Macachín.

La justicia provincial comenzó en las últimas semanas una investigación fiscal para establecer la responsabilidad de una pareja oriunda de la localidad de Macachín que fue denunciada por estafar a un integrante de la comunidad menonita que no sabe leer ni escribir.

Según consta en la denuncia a la que accedió LA ARENA, el denunciante, un hombre de 25 años oriundo de la comunidad ubicada en el sureste provincial, se mudó recientemente desde el predio ubicado en Guatraché a la localidad de Macachín ante la recomendación de dos personas que eran de su confianza. Con el objetivo de poner un negocio, el denunciante acordó con la pareja denunciada el préstamo de una parte de un terreno para construir un tinglado donde funcionaría el negocio.

Para eso, el presunto damnificado contó en sede policial que le entregó alrededor de un millón de pesos al matrimonio para la compra de los diferentes materiales necesarios para levantar el tinglado. «El lugar está sin terminar pero las aberturas, el piso y demás elementos por los cuales gastó $90 mil en pisos, $545 mil en el tinglado y $320 mil en aberturas, entre otros, se encuentran en poder de la pareja denunciada», detalla la denuncia.

A su vez, el denunciante expresó que había acordado con la pareja la entrega de dinero destinado a la compra de los materiales aunque sin ningún tipo de comprobante de por medio y que, con gran parte del tinglado construido, en diciembre pasado la pareja le ofreció la venta del terreno por una suma que consideró elevada por lo que no accedió.

A través de un llamado telefónico, el denunciante rechazó la oferta y avisó que iría al domicilio de la pareja a buscar unas pertenencias que había dejado, entre ellas una mochila en la que tenía los documentos de una camioneta Amarok que compró tiempo atrás pero que le prestó al matrimonio debido a que por su religión no puede manejar.

Al llegar al domicilio, el joven buscó sus pertenencias y según denuncia, se percató de que los documentos del vehículo no estaban, por lo que horas después solicitó con ayuda de una persona de confianza el informe de dominio histórico de la camioneta. Al obtenerlo, el denunciante se mostró sorprendido ya que apareció que a fines de noviembre había firmado una transferencia hacia el matrimonio.

El abogado defensor del denunciante, Álvaro Ruggiero, dijo a este diario que el matrimonio «se aprovechó de que el joven no sabe leer ni escribir y le hicieron firmar un documento para transferir la camioneta a uno de ellos». A su vez, agregó que el hecho que investiga la justicia se produjo «abusando de la confianza que el joven de la comunidad depositaba en el matrimonio».

Por su parte, fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) con acceso a la causa dijeron a LA ARENA que se ordenaron una serie de medidas entre ellas el allanamiento al galpón ubicado en el terreno de los acusados y se ordenó el secuestro de la camioneta que, de todos modos, fue entregada en calidad de depósito judicial «a las mismas personas a las que se le secuestró porque en definitiva está a su nombre».

De todos modos, indicaron que el hecho es «no está tan claro», ya que a partir de la denuncia surgieron testimonios «que dicen que el denunciante si bien no sabe leer ni escribir tuvo una explicación de que estaba realizando una transacción».

