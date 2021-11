Jacinto Arauz. Habló en Crónica la mujer abducida por “una luz muy fuerte”

Un móvil del recocido canal Crónica, arribó a Jacinto Arauz para contar la supuesta abducción de Irma Rick. La mujer de Jacinto Arauz que desaparecio el 16 de noviembre y que estuvo desaparecida durante 24 horas.

La camioneta del canal porteño se instaló en los terrenos del ferrocarril y trató de dialogar con los vecinos escasos vecinos que circulaban por el lugar.

Por otro lado, la Fiscal Virginia Antón ratificó estar esperando que la OAVyT le diga cuándo podrían viajar a Jacinto Arauz para entrevistarse con la mujer, lo que significa que todo está todavía en etapa de investigación judicial.

Con el correr de las horas y ante la insistencia de los periodistas, la mujer conto la extraña experiencia que vivio. Un relato que causo un fuerte malestar a la fiscal que sigue el tema de cerca, puesto que la mujer al dia de hoy no presto declaración.

Experiencia paranormal.

Luego el móvil se trasladó hasta la tranquera del campo “El Estribo” y desde ese lugar brindó los mismos detalles que diera La Arena en todos estos días.

“Ni yo se como explicarlo. Mi marido se fue a otro campo, yo me levante tomé unos mates, me puse a jugar con el teléfono y me empezó a hacer rayas, como interferencias. De repente empecé a escuchar viento, como cuando empieza a zumbar una ventana. Salí afuera pensando que era mi marido. Salí y no me acuerdo nada mas”, relato la mujer.

Y agregó “recuerdo muy poco, el teléfono se empozó a interferir, se cortó la luz, camine hasta afuera y de ahí no recuerdo nada mas. Lo único que recuerdo es un viento fuerte”.

Finalmente la mujer los recibió en su casa y les contó lo poco que recuerda del hecho y expresó que quiere saber lo que realmente le paso.

Muda.

Ante su extraña desaparición y el lugar donde fue hallada relató que “no sabía si era de noche o de día. Abrí los ojos y vi luces blancas. Esa misma claridad no me dejaba abrir los ojos, hasta ahí recuerdo. Al otro día aparecí sentada en la calle, no recuerdo el tiempo que estuve sentada. Cuando me levanté, me toque y tenía el teléfono prendido. Estuve dando vueltas hasta que empecé a reaccionar. Mire el teléfono y eran las 5.30 de la mañana”.

Y agregó “lo primero que hice fue llamar a mis hijos pero no podía hablar, entonces les escribí. Me hacían videollamadas pero yo solo les movía las manos. No me salían las palabras”.

Irma Rick confirmó que era la primera vez que hablaba con la prensa y sostuvo “solo hable con mi familia. Estan tan sorprendidos como yo, quieren saber qué me paso. No se nada hasta ahora”.

Frente a la pregunta de los periodistas de cómo llegó a ese lugar reconoció que ella sola no podría haber hecho esa cantidad de kilómetros.

Además contó que tiene un corte en la cabeza y que eso “no tiene explicación, con qué me voy a hacer eso. Yo cuando salí lo único que escuché fue viento, un viento como que te chupaba y ahí perdí el conocimiento”.

La vecina afirmó que después de la supuesta abducción no vio marcas en el lugar.

Dorado.

El caso Dorado, incidente ocurrido el 3 de agosto de 2002 y en el cual La Arena tuvo activa participación informativa, donde un hombre luego de unos días contara que cuando miró hacia arriba observó un círculo verde que lo inmovilizó, que estuvo arrodillado alrededor de una hora hasta que pudo recuperarse e ir hasta el auto. Con el paso de los años, fue entrevistado en el Hogar de Ancianos donde vivía, allí dijo no recordar mucho.

Fuente La Arena

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook