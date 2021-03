IPAV: regularización de escrituras en barrio de Santa Rosa

La gerenta técnica administrativa del Instituto Provincial de la Vivienda (IPAV), Victoria Rodríguez Márre, informó que se comenzó con un trabajo de regularización de escrituras en el barrio José Aquiles Regazzoli (Peñi Ruca) de la ciudad de Santa Rosa.

Rodríguez Marré precisó a la Agencia Provincial de Noticias que “luego de una reunión entre el presidente de la Comisión Vecinal y el presidente del IPAV, Jorge Lezcano, surgió la posibilidad de acercarnos al barrio para ayudar a solucionar la situación dominial de varias casas que aún no tienen escritura”.

El complejo fue entregado en vísperas del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 por el entonces gobernador José Regazzoli en vistas de que el nuevo gobierno militar podía generar dilaciones o cambios en la adjudicación de viviendas. Los beneficiarios recién accedieron al trámite de tenencia varios meses después.

La gerenta del IPAV agregó al respecto que “Lezcano nos pidió que nos acercáramos al barrio a conocer la situación. La Comisión Vecinal nos brindó su salón y allí recibimos consultas y ayudamos a resolver algunas dudas de adjudicatarios de viviendas con hipotecas. Atendimos 28 situaciones que aún no se resolvieron y además nos acercamos personalmente a otras tres viviendas cuyos titulares no podían movilizarse por cuestiones de salud hasta donde estábamos nosotros. O sea que trabajamos sobre 31 viviendas de las 79 que tienen el barrio”.

La funcionaria sostuvo que “se analizó cada documentación y nos trajimos lo necesario para revisar los expedientes, algunos de los cuales datan de varios años”.

Y concluyó que “la indicación del titular del IPAV, fue que avanzáramos en la regularización dominial de bienes que están a nombre del IPAV y ya comenzamos a hacerlo en varias localidades. Ahora comenzamos por este barrio de Santa Rosa y la idea es ir regularizando las cuestiones de escrituras para llevarle tranquilidad a la gente”.

