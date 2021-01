Intendentes ponen en valor la creación de la Unidad de Gestión del Acuífero Norte

Tras la firma del Acta Acuerdo para la creación de la Unidad de Gestión del Acuífero Vértiz – Speluzzi – General Pico –Dorila – Metileo, el intendente de esta última localidad se refirió a la importancia de esta acción y destacó un trabajo regional en la zona norte de La Pampa.

Juan Carlos Pavoni contó que cuando llegó la posibilidad de adherir a la Ley y se determinó que se formaría una unidad de gestión para trabajar respecto al acuífero incorporando a su localidad fue una alegría inmensa, “nos sentimos más resguardados y es una muestra más de trabajo conjunto, esto nos da una posibilidad totalmente distinta, ser partícipes del cuidado y tratamiento del agua, un recurso elemental que debemos cuidar. Tendremos que ver cómo se genera más, en calidad, y así potenciar el desarrollo de nuestros pueblos”, sostuvo Pavoni a la Agencia Provincial de Noticias.

El intendente consideró que esta posibilidad de trabajo conjunto con el resto de los intendentes y el Gobierno provincial es fundamental en esta zona de La Pampa, “a partir de un par de leyes que ya se han aprobado, como por ejemplo la Ley de Agroquímicos, nos va a ayudar al cuidado del acuífero. Nosotros venimos, desde hace tiempo, haciendo un trabajo importante, de forma independiente e incluso sin estar dentro de la unidad de gestión, en todo lo que es cuidado del ambiente, recolectamos 4.000 bidones (de agroquímicos), siempre prensamos en medioambiente, y el acuífero es algo que necesitamos a diario para nuestra comunidad, para brindar calidad de agua, salud, a nuestros habitantes”.

Respecto a la integración de la unidad de gestión, Juan Carlos Pavoni manifestó: “es seguir trabajando, con pautas más claras y sobre todo de manera regional, es sumar el esfuerzo de uno y otro municipio, unificados para poder empezar a desarrollar políticas que permitan el cuidado de nuestras fuentes de agua, para que sean de calidad y con la posibilidad de preservar los recursos”.

En Metileo se hace un especial cuidado del recurso hídrico, se cobra un canon general pero se elevó un proyecto al Concejo Deliberante para colocar medidores y así evitar el desperdicio de agua, “a partir del crecimiento del pueblo, y sobre todo en verano, se ha generado algún inconveniente con el llenado de piletas con agua de red, que es algo que no queremos porque se trata de un recurso indispensable, que debemos cuidar”.

A modo de cierre Juan Carlos Pavoni dijo sentirse reconfortado por dos puntos fundamentales, el primero de ellos es formar parte de la unidad de gestión, “y también haber escuchado al gobernador hablar y hacer realidad la ampliación y refacción del Banco de Sangre, que es una obra y un espacio no solo para General Pico sino regional y nos permite a todos los pobladores de la zona norte hacer uso de esas instalaciones. Era algo muy esperado desde hace años, General Pico tiene allí al hospital, que es regional y atiende a una zona más que importante, ya que muchas veces trasciende las fronteras de nuestra provincia. Estas acciones del gobernador demuestran un federalismo, que hay un equipo de trabajo federal que nos permite a los pueblos trabajar de forma integrada y tener puntos de encuentro de trabajo para fortalecer la labor en diversas áreas. Otro tema importante anunciado fue la descentralización a partir de la ampliación de centros de salud y postas sanitarias, tenemos algo muy claro y soy un gran defensor de la Ley de Descentralización, cuando el ex gobernador Verna lo planteó y se logró para La Pampa, nos permitió un desarrollo distinto a las localidades, cuando ves lineamientos de gobierno que tienen continuidad, ves una provincia con un proyecto político”.v

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook