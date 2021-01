Continuaron los controles preventivos de tránsito y alcoholemia en la Provincia

En el marco de los múltiples operativos realizados durante la noche del viernes y madrugada del sábado, en los diversos puntos de la provincia de La Pampa, se efectuaron un total de 167 infracciones de tránsito, se retuvieron 18 vehículos y se registraron 12 testeos de alcoholemia positivos.La finalidad de estas acciones coordinadas es profundizar los mecanismos de prevención y control enmarcados en el incremento de flujo de circulación social dado por los nuevos permisos y ampliaciones horarias otorgadas.Como desde hace tiempo, a los puestos fijos de control vehicular se le sumaron múltiples operativos móviles, rotativos y patrullajes preventivos, con el fin de abarcar un mayor rango de inspección para persuadir y evitar cualquier tipo de infracción de tránsito.Además, se desbarató una fiesta clandestina en la localidad de Victorica donde personal policial intervino tras detectar música alta y la presencia de alrededor de 20 personas en una chacra ubicada al este de la ruta 105.

Santa Rosa:

Efectivos de la División de Accidentología UR-I de la Policía de La Pampa junto realizaron actuaciones de control vehicular, alcoholemia y patrullajes en los cuales se labraron un total de 21 infracciones de tránsito, se constataron 4 alcoholemias positivas y se retuvieron 5 vehículos.

En tanto, en la localidad de Victorica personal policial dependiente de la Unidad Regional I desarticuló un encuentro clandestino en el que participaban alrededor de 20 personas. El mismo se desempeñaba en una chacra ubicada a unos 2 kilómetros de la mencionada localidad y los efectivos arribaron tras trabajos de patrullaje.

Tras el arribo de los móviles, las personas se dispersaron y se logró identificar a 4 de ellas, a quienes se las infraccionó, además se secuestraron 7 vehículos que se encontraban en el lugar y bebidas alcohólicas.

General Pico:

En la localidad de General Pico se consumaron operativos de control general en conjunto con personal de Tránsito de la Municipalidad local, durante la noche del viernes y madrugada del sábado.

Los efectivos dependientes de la Unidad Regional II, situaron los controles de tránsito en diversos puntos estratégicos. Como resultado se labraron un total de 9 infracciones comunes a la Ley nacional de Tránsito, donde no se registraron testeos de alcoholemia positivos y no se retuvieron vehículos.

Además, en Realicó se realizaron operativos combinados en los que se consumaron 3 infracciones, 1 retención y se registró 1 alcoholemia positiva. En Alvear, no se registraron infracciones.

General Acha:

Personal policial de la Unidad Regional III desempeñó operativos que comenzaron el día viernes desde las 21 horas, hasta cerca de las 2 del sábado, repitiéndose durante la noche del sábado y la madrugada de hoy en varios puntos estratégicos de la zona.

Durante los mismos, los efectivos policiales labraron 8 infracciones, se retuvieron 3 automóviles y se registraron 4 alcohotests positivos.

En tanto, en la localidad de Alpachiri se realizaron 3 infracciones de tránsito, se retuvo 1 vehículo y se registró 1 alcoholemia positiva por medio de un patrullaje.

25 de Mayo

En la localidad de 25 de Mayo, personal policial de la Unidad Regional IV labró un total de 21 infracciones a la Ley de Tránsito, se registraron 6 retenciones vehiculares y 2 pruebas de alcoholemia arrojaron resultado positivo.

Puestos Camineros Padre Buodo y La Adela:

Por último, efectivos que desempeñan tareas en el Puesto Caminero Padre Buodo, en el marco del Programa Cuidar Vidas edición Verano 2020/21, registraron 72 infracciones comunes a la Ley de Tránsito y retuvieron de forma provisoria 1 automóvil.

En tanto, en el Puesto Caminero La Adela, se labraron 30 infracciones de tránsito, no se retuvieron vehículos ni se registraron alcoholemias positivas.