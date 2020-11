Intendente de Parera reconoció como “positivas” las decisiones tomadas por el Gobierno provincial

En declaraciones a la Agencia Provincial de Noticias (APN) y con respecto a los jóvenes que están estudiando fuera de la provincia, mayoritariamente en la provincia de Córdoba, Olivero dio cuenta que los mismos pudieron regresar sin ningún tipo de inconvenientes, “lo hicieron cumpliendo con todos los permisos y protocolos, incluido el aislamiento en los hoteles, algunos en sus propios domicilios y se pudo manejar bastante bien”.Reconoció que “no es fácil conformar a la gente, pero con respecto a eso no puedo decir absolutamente nada, a veces nos equivocamos como cualquier persona, me equivoco yo, se puede equivocar el gobernador o el ministro de Salud pero siempre digo que esa equivocación nunca es con mala fe sino por tratar de cuidar a los pampeanos”.Aseguró “no tolerar la crítica” de aquellos que señalan que uno acciona a propósito para molestar a la gente, “lo hacemos para cuidar a los pampeanos. Mucho más cómodo sería para mi levantar ese control en la entrada de Parera que está hace más de ocho meses, pero el sentido de ese control es cuidar a los parerenses y eso también sucede con la Provincia, todas las decisiones que se toman son para cuidarnos a todos”, puntualizó.Trabajo conjunto y coordinadoOlivero afirmó que, con la Provincia, “trabajamos juntos, siempre coordinadamente, tomando como base lo que dicen los responsables centrales del manejo sanitario en los pueblos. Por ahí nosotros flexibilizamos actividades que en las ciudades grandes suelen ser más complicadas”, aclaró.Opinó que “esto no está solucionado, no debemos relajarnos, debemos estar tranquilos porque nuestras autoridades están haciendo todo para cuidar a los pampeanos. Yo en Parera, Sergio Ziliotto, su gabinete y su comité de crisis a nivel provincial, asumiendo los costos políticos que haya que asumir pero con el objetivo claro que es el cuidado de la gente” remarcó.

Plan Mi Casa

Olivero dijo que es un tema muy importante el de la viviendas, “las viviendas y la demanda laboral están ligados entre sí. Con la construcción de las mismas reactivamos las dos cosas, tenemos cuatro viviendas ya terminadas, quedan solo algunos detalles como la conexión del gas a la red, pero en 15 o 20 días vamos a estar en condiciones de entregarlas. A su vez tenemos un nuevo cupo del Plan Mi Casa donde el financiamiento lo hace en su totalidad la Provincia para el cual ya estamos presentando la documentación requerida para ocho casas, esperando a que se haga la firma del contrato y comience la construcción”.

Sostuvo que “es importante este plan porque si bien no se puede solucionar toda la demanda habitacional, si podemos ir sosteniendo la situación, pero además es muy importante la parte económica. En el caso de Parera tuvimos un mecanismo distinto, estas cuatro casi finalizadas se hicieron con albañiles del pueblo, fue un concurso de precios en que cada trabajador podía ganar una vivienda. El compre local se reactivó muchísimo y generamos bastante mano de obra”, enfatizó.

En cuanto a otras obras, señaló que “todos sufrimos la cuestión económica, la pandemia más allá de que nos complicó la salud a los pampeanos, también nos afectó en la actividad económica y tuvimos menores recursos. Yo debo decir y lo hago por una cuestión justa y porque así fue, el Gobierno de la provincia siempre estuvo al lado de los municipios, ayudándonos en algunas obras que por ahí uno dice que son menores, pero son una necesidad de los vecinos. En el caso de Parera, en conjunto con la Provincia estamos reparando las 46 cuadras de asfalto, el aporte llega a través de la Secretaría de Asuntos Municipales”, informó.

Olivero, que gestiona políticamente en un partido no oficialista en relación al de La Pampa, enfatizó en las buenas relaciones con el Gobierno, “lo digo yo que soy de otro partido político, tenemos responsabilidades distintas y algunas compartidas que nos confió la ciudadanía. Los pampeanos eligieron a Sergio Ziliotto para gobernador de la provincia y los parerenses eligieron un radical para gestionar los destinos de este pueblo. A partir de este juego que da la democracia hemos coordinado tareas en común sobre todo en la pandemia. Uno tiene la aspiración de hacer más obras pero entendemos que estamos viviendo una situación complicada y hay prioridades. La pandemia es un obstáculo que tenemos que sortear todos y no es tarea fácil, hasta la forma de conectarnos que ahora todo es mediante la redes sociales y para los más viejos nos es incómodo porque no entendemos otra conexión que no sean las reuniones presenciales”.

Proyectos

“Tenemos un proyecto que es clave, Parera es una comunidad que tiene pocas cuadras de asfalto” contó el intendente. “El pueblo creció y hay una necesidad imperiosa, ya lo hemos hablado con el Gobernador, también con el secretario de Asuntos Municipales. Tenemos programadas la construcción de algunas cuadras de asfalto, en algún momento se habló de hacerlo por administración municipal y fuimos viendo qué podíamos aportar tanto ellos como nosotros. Creo que se puede dar porque a mi entender, es la obra más importante y prioritaria de Parera. Tener nuevas calles de asfalto hace que el agua de lluvia desagüe más rápido y tengamos menos problemas”.

En el final, el intendente saludó al Gobierno provincial “por la atención y el respeto porque creo que debemos seguir acompañándonos para salir de esta situación, mirando siempre hacia adelante, no hay margen para egoísmos ni partidismos, todos tenemos que tirar el carro en la misma dirección”.