Inició la capacitación “Puro Diseño va a tu provincia”

La propuesta que supone cuatro encuentros de capacitación, se lleva a cabo desde la Dirección de Desarrollo Industrial, con el fin de “impulsar la formación en procesos creativos en todas sus variantes. Es una disciplina transformadora y de innovación, no solo en sus productos sino también en los procesos productivos o comerciales de los mismos”, detalló Vanina Fernández, responsable del área.Las dos primeras jornadas realizadas contaron con la participación de más de 20 empresas y emprendedores de toda la Provincia y productores de bienes o servicios. Se trabajó en los proyectos haciendo foco en sus clientes, pensando en la propuesta de valor y su diferencial, revisando costos y precios, analizando cómo encarar las ventas, cómo vender online y estar en comunión con su comunicación digital.En el primero de los encuentros a cargo de la capacitadora Laura Patrón, se presentó el módulo “Revisando nuestro modelo de negocio”, y en esta oportunidad se trabajó en “¿Cómo diseñar un modelo de negocios? Crear, pensar, rediseñar tu negocio de manera muy simple y ágil”. Del Canvas tradicional al Ecocanvas. Propuesta de valor con eje en nuestros clientes. Misión/visión en el contexto actual.En tanto que la jornada siguiente se trató sobre “Costos, Precios” Costos fijos. Costos variables. Sueldo emprendedor. Margen de utilidad. Punto de equilibrio. Facturación vs ganancia vs rentabilidad. Planillas de cálculo. En esta jornada la capacitadora fue Débora Lobato.Los días 10 y 11 de noviembre de 18 a 19:30, se llevarán a cabo las últimas dos jornadas de este ciclo, en las cuales se abordarán los temas, “Cómo activar tus ventas” y “Comunicación Digital”. Los interesados en sumarse lo podrán hacer en el siguiente link hasta el martes 9 de noviembre.Link de inscripción: