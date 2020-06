Inició capacitación sobre “Herramientas para la visibilidad digital”

Con el objetivo de brindar una herramienta más a los productores pampeanos, el Ministerio de la Producción a través de la Subsecretaría de Desarrollo Local puso en marcha “Herramientas para la visibilidad digital”, a cargo de la Fundación del Banco de La Pampa.

La misma dio inicio esta semana contando con la participación on line de 10 emprendedores de Santa Rosa y otros 10 de General Pico. Consiste en cuatro módulos, uno por semana, con lo cual cada mes será dictada a otros 20 emprendedores de distintas localidades.

Esta información fue brindada por el subsecretario de Desarrollo Local, Ariel Aquino, quien detalló que la capacitación está destinada a los emprendedores beneficiarios de la Ley 2870 de Promoción Económica, “apuntando a que se hagan conocidos a través de las redes sociales con el fin de aumentar su clientela y además trascender los límites de sus localidades y en algunos casos de la Provincia”.

Se utiliza para ello la plataforma y los capacitadores de la Fundación del Banco de La Pampa. Agregó que los emprendedores son contactados previamente por dicho personal para la inscripción “y la idea es seguir sumando mensualmente a 20 beneficiarios seleccionados de distintas localidades”.

Se trata de un universo superior a los 800 beneficiarios que corresponden a diversos rubros como: comercio, servicios, producción, etc.

En este sentido el subsecretario recordó que esta capacitación estaba planificada para llevarla a cabo a partir del 25 de marzo pasado, de manera presencial con 45 personas, “lo cual no se pudo concretar por la pandemia de COVID-19”. De esta manera y recurriendo a una nueva estrategia, “encontramos esta herramienta que tiene la Fundación del BLP para poder empezar a acercarles capacitaciones a todos los beneficiarios de emprendimientos”.

El funcionario reiteró que la actividad se lleva a cabo por medio de la Dirección de Capacitación y Comercio de la Subsecretaría de Desarrollo Local del Ministerio de la Producción.

