Informan sobre permisos de extracción de agua subterránea

Memoria descriptiva

Tipo de establecimiento Nombre del/los propietario/s o razón social. Domicilios reales y legales, Nº de teléfonos. Ubicación catastral.

Si quien solicita los permisos es una persona física:

Copia certificada del DNI del solicitante. Si actúa en representación de otra persona física, copia certificada del poder general o especial que lo designe como tal. Copia certificada de certificado de dominio u otra constancia que acredite la ocupación legal del predio (como propietario, copropietario, inquilino, poseedor, aparcero, etc.).

Si quien solicita los permisos es una persona jurídica:

Copia certificada de la constancia de inscripción de la Sociedad en la Superintendencia de Personas Jurídicas de La Pampa. Copia certificada del estatuto social. Copia certificada del poder otorgado al representante legal de la misma o persona que va a estar a cargo del trámite para el otorgamiento del permiso solicitado. Copia certificada de certificado de dominio u otra constancia que acredite la ocupación legal del predio (como propietario, copropietario, inquilino, poseedor, aparcero, etc.). Persona que va a estar a cargo del trámite para el otorgamiento del permiso solicitado. Constancia de C.U.I.T. emitida por ANSES.

El permiso de perforación o extracción de agua subterránea se solicita mediante una nota dirigida al secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri. En la misma se deberá informar para qué uso se va a destinar, caudal diario y datos de contacto de quien presenta la nota.A continuación se detallan los requisitos que deben acompañar a la nota.

Copia certificada de certificado de dominio u otra constancia que acredite la ocupación legal del predio (como propietario, copropietario, inquilino, poseedor, aparcero, etc.)

Aspectos hidrogeológicos

Deberá hacer un estudio hidrogeológico con un profesional. La Secretaría posee un Registro de Consultores y Perforistas inscriptos para tal fin. Acuífero explotado (denominación); datos de recarga local o regional; profundidad final de la perforación; caudal de la bomba (m3/h ó l/h) y caudal de extracción diario (m3/día ó l/día); nivel estático y dinámico; depresión ocasionada por el bombeo; caudal característico; datos de perforaciones vecinas; diseño de la perforación: material de cañería de entubamiento, disposición de filtros y pre filtros (en el caso de ser una perforación nueva); datos del equipo de bombeo (marca, hp, caudal, etc.); tipo de bombeo (electro sumergible, bombeador, molino, otros); análisis físico-químico y bacteriológico del agua de la/s perforación/es (deberá realizarse en un laboratorio certificado y en el caso de ser una fotocopia, la misma debe estar certificada por la policía de la provincia, escribano, etc).

Por último se deberá hacer una nota declarando que no se van a poner en riesgo el o los acuíferos.