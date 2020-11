Incorporan moderno equipamiento al Laboratorio del Gobernador Centeno

C abinas de flujo laminar, microscopio, insumos, micro-centrífuga, baño seco, mechero, agitador, heladera y más recurso humano, son algunas de las incorporaciones al Laboratorio de Microbiología del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno, de la ciudad de General Pico.

Ivana Silveyra, jefa del Laboratorio y Laura Mateos, bioquímica especialista en Bacteriología Clínica, brindaron detalles a la Agencia Provincial de Noticias (APN) del flamante equipamiento recibido. “Fueron dos cabinas de flujo laminar que habíamos pedido en su momento, estas sirven porque tienen un flujo de aire que pasa a través de filtros HEPA, que generan un ambiente estéril de trabajo. Esto protege tanto a las muestras como a los productos y reactivos que vamos a utilizar de contaminaciones externas o cruzadas”, explicó la jefa del Laboratorio.

La utilidad de estos nuevos elementos es amplia, puede ser para preparación de medios de cultivos, preparación de reactivos, fraccionamiento, preparación de reactivos de biología molecular, “y dentro de estas técnicas está la PCR de COVID”.

“Son cabinas que tienen que ir acompañadas por la utilización de elementos de protección personal, barbijo, antiparra, guantes, camisolín. Sirve para proteger las muestras, reactivos, con los que uno está trabajando”, agregó Silveyra.

El Centro de Salud cuenta con un gabinete de seguridad biológica de clase 2, que se utiliza para procesamiento de muestras COVID por la transmisibilidad del virus, “no es limitante de utilizarla para otras cosas no COVID, el resto de los materiales que se trabajan en el servicio y que antes lo hacíamos en la cabina, siempre que tengamos los elementos de protección personal, podemos utilizar esas cabinas y en eso ganamos tiempo”, agregó por su parte Mateos.

Hoy el Gobernador Centeno adquirió equipamientos que complementan todas las técnicas de trabajo, “hemos recibido un baño seco, una micro-centrífuga refrigerada, una mini spin, una heladera, un agitador, mechero, un microscopio, que si bien no es exclusivo para COVID, era una necesidad que tenía el laboratorio. Eran necesidades del servicio y por suerte las han comprado”, continuó.

En la actualidad el Laboratorio procesa entre 100 y 120 muestras diarias, “la idea es poder hacer el diagnóstico lo antes posible para poder hacer la intervención epidemiológica rápidamente. El Laboratorio funciona de lunes a lunes, con todas las muestras que entran de General Pico y toda la Zona Sanitaria II, y la verdad es que todo el personal está 100% predispuesto a trabajar en esta situación”, concluyó la responsable del lugar.

“Es importante que la población colabore con todo el equipo de Salud porque no somos solo nosotros sino mucha gente alrededor para poder contener todo esto y que no se desborde. Es importante cumplir con las medidas de prevención”, coincidieron las profesionales.

