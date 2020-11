Incorporan cámaras al sistema de video-vigilancia en General Pico

Esta incorporación se da a partir del Programa Municipal Presupuesto Participativo, en el que vecinos y vecinas de cinco barrios eligieron -por mayoría- la adquisición de cámaras para el CECOM, que se distribuirán en siete puntos estratégicos.En razón de lo proyectado, el municipio adquirió los elementos e insumos para que la Policía realice la correspondiente instalación y posterior monitoreo, con una inversión total de 1.800.000 pesos.Formaron parte de la presentación, el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, la intendenta, Fernanda Alonso, el jefe de Policía, Héctor Lara, el vice-intendente, Daniel López y demás funcionarios provinciales y municipales.Tras agradecer el recibimiento de la intendenta, el ministro de Seguridad contó que próximamente se instalará una sede del Ministerio de Seguridad en General Pico, para lo que ya se realizó una apertura de pliegos para adquirir un inmueble, “ahí va a funcionar el CECOM, la idea es hacer instalaciones que estén incluso a la vista de la gente, por eso pedimos una superficie amplia en la planta baja, para que vean nuestra presencia y cómo vamos a estar trabajando las 24 horas, como lo venimos haciendo, con una capacidad mayor al lugar donde están”.En ese marco, consideró que no se trata de colocar cámaras si no se tiene la capacidad instalada para monitorearlas, “segundo, y más importante, es la voluntad que ha tenido la gente de estos barrios de esta inversión. A nosotros nos ayuda mucho porque toda esta inversión que se hace ahorra mucho recurso humano y la prueba tan contundente que registramos a través de una cámara de estas nos evita el compromiso de la gente civil, de salir a buscar testigos”.Finalmente, di Nápoli sostuvo que hoy no se trata de tener más policías sino más tecnología, “a raíz de eso, el programa que tenemos, más allá de General Pico, es tratar de trabajar con el tema cámaras”.

Intendenta

Por su parte, Fernanda Alonso se refirió a la importancia del Presupuesto Participativo, que se ejecuta desde hace cuatro años, y que en este caso fueron cinco barrios los que decidieron invertir en esto que acompaña la temática seguridad, “brindando una herramienta más a la Policía, con este Centro de Monitoreo”.

“Lo que hicimos fue amalgamar la designación de los recursos que fueron adquiridos en función de los requisitos y especificidad que pedía el CECOM para emplazarlos en la ciudad, hubo necesidad de pedir autorización al Concejo Deliberante para la compra directa por el monto de inversión y lo que hoy vamos a hacer es entregar el equipamiento a la Policía, en la figura del ministro, para que lo sumen a lo existente”.