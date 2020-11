25 de Mayo: el INTA busca eficientizar el sistema de riego

Fontanella comentó para la Agencia Provincial de Noticias que uno de los objetivo es que el productor pueda tener mejores condiciones respecto a los costos de energía. En ese sentido, remarcó que “se trabaja con cultivo de alfalfa y se miden parámetros de la cantidad de agua que se riega, los milímetros aplicados, las características diferentes de esos milímetros aplicados con esos aspersores y también se hace un trabajo interesante de huella hídrica. Esto significa que estamos midiendo cuánta agua se lleva cada kilo de alfalfa que se produce o cuántos litros de agua se necesitan para producir un fardo o mega fardo”.Adempa, se refirió al proyecto del Ministerio de la Producción de la Provincia, que aportó instrumentos importantes para medir con exactitud la cantidad de agua que se aplica. “Esto se implementa también en otros cultivos como el maíz, tan importante en la zona. El trabajo con el maíz se hace en el campo del Ente y el resto de los ensayos los tenemos en campos privados que son empresas que forman la Cámara de Productores Agropecuarios bajo Riego, de 25 de Mayo”, afirmó.“Lo interesante de todo esto es la interacción institucional de los diferentes actores que estamos en el territorio, es decir, el Ente Provincial del Río Colorado, como organismos del Gobierno Provincial, que tienen injerencia en el manejo y la gestión del agua de riego, los productores, las empresas y los organismos de ciencia y técnica. Además, estamos trabajando con la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, lo que hace interesante el dinamismo que tiene el área bajo riego de La Pampa con estos trabajos interinstitucionales”, contó.

Eficiencia en el manejo del agua

Fontanella destacó la decisión política del Gobierno provincial para que todos los sistemas nuevos de la zona sean con riegos presurizados, “como los pivotes centrales que están instalados y el riego por goteo para la vitivinicultura”.

“Hoy la provincia de La Pampa es la que mejor está haciendo las cosas respecto a las demás provincias del país, a la hora de aplicar el agua de riego que lleva la totalidad de los cultivos. Es decir, en situaciones de riego integral, La Pampa es la que mayor proporción de hectáreas con riego presurizados tiene, con mayor eficiencia y mejor aprovechamiento del agua”, expresó el jefe del INTA.

Añadió que “esto se ve en dos sentidos, en primer lugar, porque hay escasez de agua como recurso y en segundo lugar porque la proyección a futuro que estamos viendo en distintos lugares donde no hay eficiencia en el manejo del agua, ante la escasez quedan hectáreas sin regar. En La Pampa, aunque haya escasez de riego, gracias a esta actitud superadora es que se pueden seguir manteniendo las producciones”, remarcó.

Nuevamente Fontanella destacó el trabajo en conjunto de todas las instituciones y puntualizó sobre el aporte municipal en lProhuerta en el contexto de pandemia. “La entrega de semillas no se hace en la Agencia. Como estamos en Fase 2 decidimos con el intendente Abeldaño y su equipo de gestión, que Acción Social del municipio entregue las semillas, ya que tienen la llegada directa a los lugares más críticos donde se necesita la semilla para la huerta. Eso también nos da resultado porque todos somos corresponsables de la responsabilidad social. Y un organismo nacional no puede tener sus puertas abiertas desprotegiendo a la gente. Esta es la sinergia que se produce y la enorme responsabilidad de las distintas instituciones porque estamos tirando todos para el mismo lado”, enfatizó.

A disposición de la sociedad

El jefe de la Agencia de Extensión Rural hizo incapie en que el INTA se encuentra disponible para toda la sociedad. “Nos debemos no sólo al campo, sino a la sociedad en general. Nuestras principales líneas como Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria están destinadas al campo, pero también tenemos programas como el Prohuerta del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, que por el despliegue territorial que tenemos en todo el país, es una forma de llegar directamente a la gente”, explicó.

También informó que la Agencia trabaja en aportar y dar asesoramiento a las familias que quieran tener su propia huerta. “Eso está articulado con el municipio de 25 de Mayo, con la entrega de semillas y capacitaciones. La Agencia permanece cerrada al público, pero a través de los teléfonos, mail, redes sociales, llegamos a todos. Asistimos respetando los protocolos que se nos exigen, siendo responsables y cuidándonos entre todos”, contó.

Por último, comentó que la actividad de investigación, de laboratorio y de los distintos ensayos a campo, siguen en marcha pese a tener la oficinas cerradas, ya que son actividades donde no se necesita aglomeración de personal.

“Seguimos funcionando a puertas cerradas, pero con estrategias para dar respuestas a las demandas. Que se acerquen todos los pampeanos al área bajo riego de La Pampa porque es un excelente lugar para producir”, finalizó.