Inauguraron remodelaciones y entregaron equipamiento al hospital de Rancul

En esta oportunidad,con el objetivo de seguir consolidando el proyecto de robustecimiento de los hospitales provinciales, en un sencillo acto realizado hoy encabezado por el ministro de Salud, Mario Rubén Kohan, acompañado de las máximas autoridades de Salud provincial, dejaron inauguradas las remodelaciones e hicieron entrega de nuevos equipamientos en Establecimiento Asistencial “José Padros” de Rancul.Se encontraban presentes el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, la diputada provincial María Larreta, la directora de Epidemiologia, Ana Bertone, la coordinadora de Salud, Araceli Silvestro, el jefe de Zona Sanitaria, Javier Benítez, el intendente municipal, Hernán Viano, la directora del hospital local, Roxana del Sueldo, autoridades municipales, personal de Salud y vecinos de la localidad.El ministro hizo mención a la importancia que tiene cada equipamiento y refacción realizada ya que “nos ha permitido fortalecer los hospitales y disminuir notoriamente la cantidad de derivaciones por urgencias y emergencias dentro de la Provincia. Hoy, en cualquier parte de La Pampa, podemos resolver todo en el mismo lugar, excepto que la complejidad de la patología requiera de otro dispositivo de atención. Lo que tratamos de transmitirle a nuestros vecinos es que esto no es solo un equipo. Cuando hablamos de tener un equipo de rayos con capacidad de digitalizar una imagen, nos indica que contamos con la capacidad de transportarla vía internet a cualquier lugar, no solo de la Provincia, sino del mundo, donde alguien casi de manera inmediata la puede analizar”Kohan destacó que “buscamos afianzar en los equipos de salud, y en toda la comunidad, la importancia de desarrollar esta política gestionada desde el Gobierno provincial. La Pampa es territorialmente grande en distancias y la Telemedicina nos da la posibilidad de acortarlas. Fortalecer este Programa permite no solo acortar las distancias sino también llegar en tiempo y forma para poder resolver las necesidades de la comunidad, con el mismo criterio asistencial para todas las pampeanas y pampeanos”

Equipamiento

Dentro de los nuevos equipos entregados, se incluye un equipo digitalizador de rayos X, una bomba de infusión y un monitor multiparamétrico, una magnetoterapia y un electro estimulador para el servicio de kinesiología.

Equipamiento para el laboratorio compuesto por un autoanalizador, equipo de gases en sangre, un coagulómetro, un autoanalizador de electrolitos, un microscopio Nikon , una centrifuga de mesa.

También se amplió el tendido de la red de oxigeno para seis camas (oxigeno central en internación )

Refacciones y remodelaciones generales

Se trata de una ampliación, remodelación y refuncionalización de diversas áreas del Establecimiento Asistencial. Recambio de membrana en los techos. Revoques en el interior y exterior del edificio. Reparación de cielorraso. Readecuación del sector de consultorios y farmacia. Modificación de mesa de entrada. Colocación de tabiques divisorios en pasillos, guardia y sala de emergencia. Readecuación de duchas en baños para discapacitados. Reparación y colocación de puertas interiores y exteriores. Refacción del equipo de calefacción y reemplazo de otro frio-caliente. Reacondicionamiento de baños. Reemplazo de mesada y bacha del laboratorio. Oxigeno central en internación y concentrador de oxígeno. Nuevo grupo electrógeno para el edificio. Pintura general en toda la institución.

Intendente Hernán Viano

“Este aporte nos permite seguir brindando la mejor atención a cada uno de los vecinos” destacó el intendente Hernán Viano. El mandatario local agradeció la presencia de las autoridades de Salud, enfatizando en la importancia que tiene la llegada de nuevos equipamientos y las refacciones del hospital que “nos dejan en condiciones de darle a los vecinos, una excelente atención, como ellos se merecen. Atravesando una pandemia como la presente, para nosotros es un día muy especial y estamos sumamente agradecidos de ya poder contar con estos nuevos equipos” finalizó