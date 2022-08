Inauguraron el natatorio climatizado de General Manuel J. Campos

El anuncio de finalización de las obras estuvo a cargo del intendente local, Mario Aníbal Roth con el acompañamiento del ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger; el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Shanton; el subsecretario de Deportes, Recreación y Turismo Social de la provincia, Ceferino Almudévar y autoridades locales. Se trata de una obra que comenzó en la gestión del ex gobernador Carlos Verna y que prosiguió con la decisión del actual gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto. Los fondos que permitieron la culminación de las obras finales estuvieron aportados por la Secretaría de Asuntos Municipales de la provincia a cargo de Rogelio Shanton, el municipio local junto al esfuerzo y acompañamiento de vecinos y vecinas que también aportaron desde su lugar.En su discurso, el intendente destacó el esfuerzo realizado por toda la comunidad para que General Manuel J. Campos cuente con el actual natatorio. Las gestiones para la finalización de la obra fueron realizadas de la mejor manera, ya que hubo una excelente articulación entre el equipo municipal encargado y los equipos aportados por la Provincia: “agradecemos profundamente el esfuerzo de cada persona que estuvo al lado para ver hoy esta obra terminada”.Por su parte, el ministro expresó la satisfacción estar nuevamente en la localidad acompañando la inauguración de nuevas obras. Además, recordó que“el ingeniero Carlos Verna en su momento decidió avanzar con la obra aportando fondos provinciales, y Sergio Ziliotto se comprometió a terminarla. Esto pone de relieve la importancia que tiene para este Gobierno provincial los aspectos de la salud, el deporte, la inclusión, la recreación y la posibilidad de realizar actividades de capacitación y rehabilitación para la zona sur”, detalló.El Plan Provincial de Natación no solo tiene como fin que niños, niñas y adolescentes de manera gratuita aprendan a nadar, sino que también puedan insertarse en el deporte participando de encuentros evaluativos y luego en diferentes torneos. A partir de este año el programa incluye a personas con discapacidad sin límite de edad, estarán participando en toda la Provincia alrededor de 1600 personas.Rauschenberger, también hizo alusión a las obras que se vienen realizando en el marco de la construcción de viviendas a través de los programas que hoy cuenta la Provincia como lo son el “Plan Mi Casa”. Se trata de seis viviendas que se encuentran en un 70% de construcción y se suma también el extra cupo anunciado recientemente por el Gobernador, donde 10 viviendas están comprometidas para su construcción: “se trata de uno de los pilares fundamentales, política de Estado del Gobierno provincial en lo que respecta a la construcción de viviendas, lo que lleva a dinamizar la economía y brindarles derechos a las familias pampeanas”.Por otro lado, hizo mención a las obras asfalto, agua potable y saneamiento: “se busca mejorar la red de agua potable de la localidad y brindar nuevos servicios para los vecinos y vecinas. Buscamos generar empleo, contribuir al arraigo y la pertenencia a la tierra. En la Pampa no hay pueblos grandes ni chicos, hay familias pampeanas con necesidades y derechos, y es decisión de nuestro gobernador Sergio Ziliotto seguir acompañándolos”, finalizó.