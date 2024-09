A fin de fortalecer la Red de Salud Pública Provincial, descentralizando la atención y con el objetivo de prevenir el cáncer colorrectal, se desarrolló una jornada de colonoscopías en el Hospital “Pablo Lacoste” de Eduardo Castex.  

Enmarcado en el Programa Provincial de Prevención y Detección Temprana de Cáncer Colorrectal, cuyo objetivo es disminuir la incidencia y mortalidad de esta enfermedad, con una inversión realizada a través del Programa Proteger Salud, se adquirió un nuevo colonoscopio para la realización de estas prácticas. Este moderno equipamiento, que recorrerá hospitales de Nivel IV forma parte de la política pública implementada y desarrollada en materia de Salud en la provincia de La Pampa, con la finalidad de ampliar la accesibilidad a los servicios de la red de salud, como así también ampliar la capacidad resolutiva local de los mismos.La Pampa cuenta con una destacada trayectoria en la implementación del Programa de detección precoz de cáncer de colon. Este esfuerzo es respaldado sólidamente por el Gobierno provincial, que se compromete diariamente a apoyar el trabajo de los equipos de salud en los hospitales rurales. De esta forma, se busca ampliar la accesibilidad al sistema y continuar garantizando derechos fundamentalesAsí, se busca disminuir la incidencia y mortalidad por este tipo de enfermedad, a partir de lograr el abordaje de toda la población a la prevención, el diagnóstico y tratamiento. El compromiso de los equipos de salud locales resulta fundamental, ya que trabajan de manera conjunta con un equipo matricial que fortalece las consultas y diagnósticos, acortando las distancias y ampliando las prestaciones en las localidades.En este sentido, Ariel Paladini, director de Atención Primaria y Gestión de Salud dependiente de la Subsecretaría de Salud Social y Comunitaria señaló a la Agencia Provincial de Noticias que en la actualidad “se cuenta con equipos locales formados por médicas/médicos, enfermeras/os, administrativos y de farmacia en cada uno de los hospitales, los cuales se encargan de interactuar con los pacientes, asesoran, informan, realizan los estudios prequirúrgicos, y organizan las jornadas de quirófano. También son los encargados de coordinar con los hospitales de las localidades vecinas para lograr el diagnóstico y seguimiento de cada persona que se asiste. Acompañados por un equipo itinerante perteneciente al Programa Provincial, compuesto por cuatro médicos especialistas, enfermero circulante y técnico instrumentista los cuales realizan las intervenciones en los hospitales de General Acha, 25 de Mayo, Victorica, Eduardo Castex y Toay. De este modo se incrementa la capacidad resolutiva instalada y se resuelven las patologías a nivel local, con todo lo que eso implica para los pacientes” señaló.

Equipo de última generación

Respecto al moderno equipamiento, el gastroenterólogo Mariano Martínez describió que el equipo “es un colonoscopio Fujifilm de última generación que nos permite detectar lesiones tempranamente y resecarlas para prevenir el cáncer de colon. Con este equipamiento, sumado al trabajo continuo y el compromiso de los equipos del primer nivel de atención continuaremos recorriendo los hospitales que cuentan con la complejidad indicada para la realización de estos procedimientos. Se trata de procedimientos sencillos que se realizan bajo sedación del paciente y es ambulatorio”.

En tanto, Verónica Cesan contó que cada 15 días nos encontramos con el equipo de trabajo que realiza las colonoscopias en Eduardo Castex. “Preparamos entre 8 y 10 pacientes por quincena y se hace la colonoscopía en nuestro Hospital. Se trata de un procedimiento diagnóstico y terapéutico, y dependiendo el resultado del mismo es el tratamiento que se le indica al paciente”.

“Una vez que los pacientes tienen el resultado del test de sangre oculta en materia fecal, o aquellos que tienen un antecedente heredo familiar de primer o segundo grado de cáncer de colon, se les pide el turno, su médico de cabecera le pide el turno y nosotros acá lo vamos coordinando para la realización del procedimiento. Trabajar en la prevención es clave, hay que tener en cuenta que el intestino cuando nos da una señal generalmente ya estamos bastante tarde en el avance de la enfermedad, por este motivo la detección oportuna y el tratamiento preciso son claves para obtener resultados favorecedores”, agregó la profesional.

Programa Provincial

El cáncer colorrectal (CRR) es un tipo de cáncer que se desarrolla en el intestino grueso (colon) y el recto. Suele afectar a los adultos mayores, principalmente mujeres y varones mayores de 50 años, aunque puede ocurrir a cualquier edad. Por lo general comienza con un pólipo que se forman en el interior del colon. Con el tiempo, algunos de estos pólipos pueden convertirse en cáncer de colon. La mayoría de casos de CCR (80-90%) están asociados a estas lesiones precursoras que presentan un desarrollo lento de 10 a 15 años. El CCR se puede prevenir si estos pólipos se extirpan a tiempo evitando así la aparición del cáncer. Una de las características que evidencia la formación de pólipos es el sangrado. Este sangrado en la materia fecal; que no se detecta a simple vista; es revelado por una prueba que se utiliza como tamizaje; se denomina TSOMFi (Test de Sangre Oculta en Materia Fecal inmunoquímico) al cual se accede en forma gratuita a través de los Centros de Salud de la Provincia. El TSOMFi una prueba sencilla y no invasiva que cuando arroja un resultado positivo marca la presencia de sangre en la materia fecal, que puede ser un probable caso de un futuro cáncer colorrectal si es que se descartan otras situaciones como podrían ser hemorroides u otros sangrados del tracto gastrointestinal.

El Programa Provincial de Prevención y Detección Temprana de Cáncer Colorrectal propone la realización del test de sangre oculta en materia fecal, en forma anual, a toda persona de entre 50 y 75 años que no tenga síntomas. El test se dispensa en forma gratuita en los centros de salud provinciales. Se trata de un procedimiento sencillo que las personas realizan en su domicilio. En caso de arrojar un resultado positivo, debe ser complementado con una colonoscopía.