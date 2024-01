Guatraché: un vecino denunció una estafa

Un hombre de Guatraché denunció por estafa a una vecina con quien le unía una relación de amistad muy estrecha y a una abogada, que se involucró en las maniobras de engaño.

En su presentación ante la policía local, relató que depositaba toda la confianza en la mujer, y recordó que en octubre del año pasado cobró el primero de los importes de la venta de una propiedad en Santa Rosa, unos 13 mil dólares. Además, explicó que cobraría los restante 13 mil al momento de la firma de la escritura traslativa de dominio. Esta primera suma y a raíz de la confianza que tenía con la vecina, el damnificado decidió prestarle el dinero porque la mujer contó que había sufrido una rotura de su vehículo de trabajo (taxi). Pero afirmó que el dinero “jamas fue devuelto”.

Con el cobro del saldo restante, la mujer denunciada se acercó a solicitarle nuevamente un préstamo, pero por recaudo, se gestionaron los documentos necesarios ante una profesional. Le entregó el dinero y cuando le solicitó el documento a la abogada, lo dilató para más adelante.

Luego, la misma mujer le propuso al damnificado comprarle el otro inmueble que posee en Guatraché por 10 millones de pesos, proponiéndole para mayor seguridad hacer el boleto de compra venta con la misma abogada. En la denuncia, el hombre relató que para realizar la operación concurren al estudio de la letrada, quien confeccionó el boleto de compra venta, colocando una cláusula respecto a que debía pagarse en ese moento, sin embargo, cuando solicitó el dinero, jamás lo recibió y la abogada le pidió retirarse del estudio, ya que la mujer le iba a pagar después.

Ante la insistencia de entrega del boleto o el dinero, la letrada realizó una exposición el 19 de enero pidiendo que la dejara de molestar. “Era obvio que la iba a molestar, era lo único que me quedaba, ahora me dejaron en situación de calle, me arruinaron. Pedí que se realicen los allanamientos para rescatar el boleto de compra venta que tienen en su poder”, dijo el hombre en su denuncia.

Fuente La Arena

