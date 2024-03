Guatraché: recibe amenazas de su ex y le incendiaron el garaje

Sabina Safenreider, un joven de 32 años que reside en Guatraché, sufrió el incendio de su garaje el pasado sábado por la madrugada. Si bien no hubo que lamentar víctimas, la vecina sufrió la quema total del vehículo y de varias herramientas que tenía en ese lugar. La policía y la justicia investigan, pero las sospechas recaen sobre la ex pareja de la mujer, que la amenaza constantemente.

“El sábado pasado, a eso de las 2.30 de la madrugada, escuchamos ruidos en el patio de casa, al ratito, una de mis hijas me dice ?mamá, hay fuego en la cochera?”, relató Sabina a El Diario.

Las llamas alcanzaron al auto y todos los elementos que había en el garaje de la vivienda, ubicada en la calle Primera Junta al 600.

“cuando escuchamos ruidos, mi actual pareja quiso salir, pero no lo dejé. Nosotros vivimos amenazados por mi ex, y sospechamos que fue él quien inició el fuego”, agregó la joven. Por el hecho, la familia sufrió la destrucción total del auto que estaba en garaje y también la de numerosas herramientas de trabajo, valuadas en unos 5 millones de pesos.

Sabina tiene tres hijos, dos varones y una nena, de 11, 10 y 4 años, con su ex pareja, quien tiene una medida de restricción hacia la familia por una causa penal. “Las amenazas comenzaron ni bien nos separamos, de esto ya hace un año. Cando recién nos separamos nos dijo que nos iba a volar la casa. Ahora son constantes las amenazas, me tira la camioneta encima, nos persigue, hostiga a las personas que están cerca nuestro. Ahora esto. la policía está investigando, pero no hay cámaras ni testigos”, relató preocupada la mujer, quien contó que hizo más de 30 denuncias en un año.

Luego de este último incidente, la preocupación creció para la familia. “El riesgo en el que estamos es tremendo, ahora la policía patrulla un poco más por mi casa, pero no podemos vivir así”, agregó.

La mujer espera una rápida investigación sobre el hecho para que la justicia intervenga. “Estamos esperando las pericias de los bomberos de Santa Rosa, para ver cómo se inició el fuego, pero mientras tanto estamos en peligro, concluyó la mujer.

Fuente El Diario de La Pampa

