Guatraché: “La Emancipación” inauguró sede propia

La Cooperativa La Emancipación de la localidad bonaerense de Darregueira inauguró ayer las nuevas instalaciones aledañas a la circunvalación de Guatraché. En el acto estuvieron presentes la ministra de la Producción de La Pampa, Fernanda González, el intendente local, Sergio Arrese, dirigentes cooperativos y allegados.

Arrese manifestó que fue un día “espectacular” para la localidad y agradeció, además, “porque esta posibilidad de quienes tienen ganas de emprender, de producir, elijan a la localidad de Guatraché, nos da una alegría inmensa que esperemos sea retribuida de nuestra parte también”.

“Poner en quién y cuándo la confianza es uno de los valores que seguramente el cooperativismo, como siempre lo hace, tiene muy presente. Y en el sector agropecuario por demás, comercializar aquellos productos que el productor día a día espera que sea de la mejor manera y tenga el mejor de los precios, la confianza sería uno de los valores más atendidos o de máxima expectativa, por eso este edificio que materialmente hoy estamos inaugurando, seguramente ha sido precedido por esa confianza”, señaló.

“Ojalá, por el bien de todos, por la expectativa que la cooperativa tiene de ir avanzando, por las expectativas de la localidad también de seguir recibiéndolos, sea una inauguración que aventura algunas más, que cumplan las expectativas de producción que seguramente tienen en mente”, cerró.

Luego sucedieron las palabras de dirigentes cooperativos, de la ministra, de un ex gerente y la correspondiente bendición, cerrando con un almuerzo para todos los presentes invitados.

Gran acompañamiento.

La ministra González, al ser consultada por LA ARENA sobre la inauguración de las nuevas instalaciones, explicó: “Estamos acompañando a la cooperativa La Emancipación en la inauguración de su sede propia acá y para nosotros es muy importante”.

“Cualquier emprendimiento que se genere, que quiera venir a nuestra provincia a invertir es muy importante para toda esta zona productiva de la provincia, porque es un gran acompañamiento al productor, porque es importante lo que ellos desarrollan, ser proveedores de insumos. Tener cooperativas en las localidades es muy importante, el espíritu cooperativo tiene otros objetivos y acá se pierde el individualismo, acá hablamos del interés general de desarrollar, de ser solidarios con desarrollar las diferentes regiones”, indicó.

Sobre qué significa para la provincia el cooperativismo, indicó: “La Pampa tiene una vieja historia de cooperativas, como decía el referente de ACA, no se han creado muchas cooperativas en los últimos años que estén vinculadas al sector agropecuario, las cooperativas a veces tienen que asumir roles que corresponden al Estado, como ser las cooperativas de servicios públicos como en muchas localidades, es importante para administrar la energía, para todo lo que tiene que ver con la distribución de agua potable. En este caso considero que es importante el espíritu de cooperativismo para el desarrollo regional y de los productores interesados siempre pensando en el bien común”.

En esa línea, González amplió: “En los lugares donde la actividad comercial no está muy desarrollada o no hay valores de referencia o en estos contextos que estamos viviendo que a veces hay sobreprecios anticipándose a algunas posibles decisiones, el rol de la cooperativa es muy importante en cuanto a seriedad y confianza, esta cooperativa ha demostrado que ha sido seria, uno mira su trayectoria, su crecimiento, en nuestra provincia ya está en tres localidades, han generado valor, han logrado regular precios, van cumpliendo diferentes roles, creo que a nivel social es muy importante y es una asociación muy participativa”.

-¿Cómo afectan las decisiones de Nación en la provincia en cuanto a producción?

-En principio Nación afecta a la Provincia al no enviarle los fondos que le corresponden por ley, por lo tanto el gobernador Sergio Ziliotto está haciendo un gran esfuerzo en optimizar los recursos de la Provincia que son propios. En cuanto a la producción, creo que los productores están muy expectantes de lo que anunció el presidente Javier Milei en su campaña, de beneficios para el sector que no los estamos viendo, si bien se liberaron las exportaciones pero la realidad es que siguen las retenciones, siguen teniendo problemas con el tipo de dólar, creo que el sector está también un poco inquieto porque no está viendo respuestas a lo que se le había prometido.

Expectativas.

El encargado de la sucursal de Guatraché, Enzo Gaiger, explicó a este diario que el sector comercial “lo teníamos en el centro de la localidad, lo pasamos acá, pero con mucha más comodidad, porque pudimos hacer un galpón de insumos. Pronto se va a venir el tema de combustibles, entrega de fertilizantes, las oficinas de atención al público y la balanza que se hizo nueva toda la parte estructural, la balanza, lo que es toda la parte electrónica, la trajeron de Darregueira”.

-Genera expectativa en cuanto a lo laboral también.

-Todas las áreas que maneja la central lo trasladamos acá, planta de silo no porque tenemos Darregueira acá cerca. Ahora somos dos, desde hace dos años se agregó otra persona conmigo, según las áreas que vayamos agregando tal vez se sume alguno más. Yo arranqué solo hace 16 años, después se agregó mi compañero Martín. Ahora veremos cómo avanzamos.

Fuente La Arena

