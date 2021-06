Guatraché: Jordan Herbsommer pide por sus derechos a la Comisión Directiva de Bomberos locales

Tras el rechazo a lo peticionado por Jordan Herbsommer a la Comisión Directiva (CD) de los Bomberos Voluntarios de Guatraché, por haber sido despedido, el joven quiso dejar en claro algunas cosas sobre su situación.

Días atrás, el joven, recibió la contestación a su telegrama reclamando por sus derechos por parte de la presidenta Ana Lia Di Meo.

En el mismo, la Asociación rechaza «su telegrama por falso, inexacto e improcedente. Niego relación laboral invocada como así también niego fecha de ingreso, horario, tareas realizadas y remuneración. Absténgase de manifestar reclamos improcedentes».

Ante la situación que está viviendo, el bombero decidió comunicarse con esta corresponsalía con la finalidad de dar a conocer su versión.

«En mayo de 2019, fui contratado para cumplir tareas de secretariado y de mantenimiento. El salario pactado fue de unos 15 mil pesos mensuales por 15 horas a la semana. Por el costo que acarrea tener a un empleado en blanco, se acordó abrir un monotributo a costo de la

Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios y que serviría para blanquear los cheques que salían para pagar el sueldo. Es decir, una solución administrativa a mi precarización como empleado. Según el convenio colectivo del rubro, para un trabajador de estas características debería estar cobrando poco más de 31 mil pesos, aunque nunca hubo un reclamo de mi parte», afirmó.

Tras el paso del tiempo, «en marzo de 2021, se integró una nueva CD encabezada por Ana lía Di Meo y Gerardo Friedel, integrada también por Facundo Verna y Julio Videla. Su primera medida fue despedirme sin mediar palabra, sin causa, sin aviso previo y en medio del rebrote de la pandemia. Se convocó a una reunión con toda la comisión y no se pudo llegar a un acuerdo», especificó.

Intimidación.

Al día siguiente de esa reunión «se comunicaron por teléfono con mi hermano sin mi consentimiento, para negociar mi indemnización, asumiendo que él era mi representante».

Jordan explicó que la CD en vez de reconocer el error optó por otra práctica, embarrar la cancha. «Así que antes de recibir el reclamo formal, se dirigieron a la radio local para quejarse, victimizarse y demonizar al denunciante. Como consecuencia lógica, decidí enviar un telegrama y exigir el cumplimiento de mis derechos».

Recordó que una vez que recibieron el telegrama «volvieron a la radio a seguir embarrando la cancha y también hubo una nota en un periódico provincial. También hubo llamados incómodos a familiares y lo peor, lograron que me despidan de mi otro trabajo. Es decir, fueron a la Municipalidad, no a pedir ayuda para solucionar el conflicto, sino todo lo contrario, fueron a pedir que me despidan por tener conflictos con los Bomberos. Lamentablemente el intendente Sergio Arrese optó por el conflicto, aceptando las demandas de la CD, prohibiéndome el ingreso a las casas de barrio a trabajar».

Tras aducir que desde la CD cortaron todo tipo de comunicación, negando cualquier tipo de diálogo, dijo que «es lamentable ver como una organización con tan buena reputación como Bomberos Voluntarios está siendo manoseada por oportunistas» y agregó que el monto del reclamo «corresponde a lo que exige la ley. Por mi parte acepto volver a trabajar en los términos acordados antes del conflicto, 15 mil pesos por 15 horas semanales, realizando trabajos de secretariado y de mantenimiento».

Fuente: La Arena

