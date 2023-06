Grupo Lonkos expuso fotos

Se realizó el sábado la primera exposición de fotos del denominado grupo Lonkos con la finalidad de difundir la naturaleza pampeana y su conservación. La actividad se llevó a cabo en el salón Cultural de la Biblioteca María Elena Fernández de Falciola.

“Es nuestra primera exposición como grupo, somos seis, una fotógrafa local y las restantes personas de Guatraché. Todos empezamos a hacer fotos de aves y se armó un grupo lindo denominado Lonkos, que en el idioma ranquel significa caciques, somos como los caciques de la zona (si bien existe alguno más, pero que no está abocado exclusivamente), no hay otras personas que hagan fotografía de naturaleza en estos dos pueblos”, dijeron a LA ARENA.

Durante la entrevista, explicaron que la idea “es que la gente conozca un poco más lo que es nuestra fauna y nuestra flora, porque también fuimos aprendiendo flora y fauna pampeana, vamos a otras provincias, pero ahora quisimos mostrar La Pampa. A veces quienes no conocen les parece que en La Pampa no hay nada, sin embargo hay mucho para ver, tanto en aves como en flora, tenemos el monte de caldén único en el mundo. Prestándole atención a las aves, no teníamos ni idea que estaban acá, registrar el ave por primera vez es maravilloso”.

Sobre qué se necesita para comenzar, indicaron: “Se puede empezar con una máquina chica, no hace falta tener un super teleobjetivo, hay que tener ganas, te tiene que gustar mucho la naturaleza, sobre todo amarla. Nosotros venimos a difundir un poco el cuidado de la misma, que la cuiden, que no tiren basura, a los niños que no usen ondas, que los pájaros tienen que vivir en libertad, que hay tráfico ilegal, a difundir también que hay especies en extinción como el cardenal amarillo”.

