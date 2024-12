Se llevó a cabo en la Sala del Pensamiento de la Cámara de Diputados, el acto de entrega de reconocimientos a 28 agentes de la Administración Pública Provincial que cumplieron 25 años de servicio en el año 2023 y el presente.    

Los valores deseables en todo servidor público son el bien común, el compromiso con la sociedad, el espíritu de servicio con honestidad y responsabilidad. Detrás de cada solución o acción pensada para que cada pampeano viva mejor, hay otro pampeano trabajando para hacerla realidad, y esos valores fueron los que se reconocieron en este acto.

La jornada estuvo encabezada por el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, quien estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez; la ministra de Educación, Marcela Feuerchvenger; la ministra de Producción, Fernanda González; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronatti; la secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad, Gabriela Labourie; el director general de Personal, Juan Rivero, y demás autoridades del Poder Ejecutivo Provincial.

El ministro Fernández, en representación del Gobierno provincial, dio el saludo del gobernador Sergio Ziliotto a los presentes y afirmó que “es un gran honor estar aquí pudiendo homenajearlos en estos 25 años. Estamos absolutamente convencidos de que son actores fundamentales para llevar adelante cada acción y política pública que se implementa desde el Gobierno provincial”.

“En tiempos donde aparecen voces mediáticas o dedos inquisidores queriéndonos hacer creer que el trabajo público es poco más que impuro, desde la provincia de La Pampa decimos que eso es mentira, que nos sentimos orgullosos del trabajo que realizan, que es nada más ni nada menos que el compromiso con el trabajo poniendo todo lo que hay que poner para alcanzar el bien común para nuestros coprovincianos”, continuó.

Y en un mensaje a los empleados distinguidos dijo: “Es imposible sostenerse como trabajador o trabajadora por 25 años si no estás a gusto, es imposible sostenerse si unos no es eficiente. Por eso, en este día de reconocimiento salgan orgullosos a la calle y digan que fueron reconocidos y que el Gobierno provincial trabaja día a día para que estemos cada vez mejor. Esto no solo alcanza con decisiones políticas, que las hay, sino también con el compromiso de cada uno de ustedes. Por eso los felicito, son todo un orgullo para nosotros, sabemos que ponen lo mejor de sí para que cada pampeano y pampeana esté mejor”, concluyó.

Agentes reconocidos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS – AGUIRRE ANGELINA RAMONA.

SUBSECRETARIA DE SALUD AGUIRRE – NORA ELIZABETH.

TESORERIA GENERAL – ALVAREZ PAZ FLAVIA LORENA.

FISCALÍA DE ESTADO – ARMAGNO SILVIA LEONOR.

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA – BERNACCHIA MARIANI PATRICIA ALEJANDRA.

DIRECCION GENERAL DE CATASTRO – BORIES MONICA BEATRIZ.

SUBSECRETARIA DE SALUD – CABRAL MÓNICA GRACIELA.

MINISTERIO DE LA PRODUCCION – CALDERON BRUNO.

SUBSECRETARIA DE SALUD – CASTRO NELSON ADRIAN.

SUBSECRETARIA DE SALUD – CEBALLOS DARIO HORACIO.

SUBSECRETARIA DE SALUD – COBOS HUGO DANIEL.

MINISTERIO DE LA PRODUCCION – CONTE GABRIELA CLAUDIA ISABEL.

SUBSECRETARIA DE SALUD – COUTO SUSANA BEATRIZ.

SUBSECRETARIA DE SALUD – DOMINGUEZ NELSON GUSTAVO.

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL – ENRICI DANIELA FABIANA.

SUBSECRETARIA DE SALUD – FANFLIET DIEGO MAURICIO.

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES E INFR – GONZALEZ GUSTAVO GERMAN.

SUBSECRETARIA DE SALUD – GONZALEZ MARIO OMAR.

SUBSECRETARIA DE SALUD – HERNANDEZ SILVINA ESTER.

SUBSECRETARIA DE SALUD – JUAREZ CLAUDIA MARCELA.

CONTADURIA GENERAL – LABAYEN MARCELA ALEJANDRA.

DIRECCION GENERAL DE RENTAS – LAPACO AMPARO.

SUBSECRETARIA DE SALUD – LOPEZ CLAUDIA NORALI.

SUBSECRETARIA DE HACIENDA – MACCIONE VIVIANA SANDRA.

SUBSECRETARIA DE SALUD – MALDONADO SUSANA BEATRIZ.

SUBSECRETARIA DE SALUD – MANSILLA MARCELO FERNANDO.

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS NATURALES – MENDEZ ENRIQUE OSVALDO.

SUBSECRETARIA DE SALUD – MOLLEKER. MAURICIO CARLOS ALBERTO.

SUBSECRETARIA DE EDUCACION – MUÑOZ GAITAN MÓNICA LUCIANA.

INSTITUTO PROVINCIAL AUTÁRQUICO DE VIVIENDA – ORTIZ MARCELA EDIT.

SUBSECRETARIA DE SALUD – ORUETA ROSANA ELISA.

JEFATURA DE POLICIA- PAREDES PERLA CELESTE.

SUBSECRETARIA DE SALUD – PASTOR MARTA OFELIA.

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA – PEÑIN MARIA MARTA.

SUBSECRETARIA DE SALUD – PEREZ MARÍA JOSÉ.

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS – POLO JORGE ARIEL.

SUBSECRETARIA DE SALUD – QUIROGA ENRIQUE OMAR.

SUBSECRETARIA DE SALUD – QUIROZ NILDA LILA.

SUBSECRETARIA DE SALUD – RATTALINO HORACIO RUBEN.

SUBSECRETARIA DE SALUD – RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES MARGARITA.

SUBSECRETARIA DE SALUD – ROLDAN MALVA OFELIA.

SUBSECRETARIA DE SALUD – ROMERA SILVIA LILIANA.

SUBSECRETARIA DE SALUD – VILCHES CARLOS WILFREDO.

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA – VILLALO NELIDA SUSANA.