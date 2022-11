Gobierno homenajeó a veteranos y familiares de la Guerra de Malvinas

Homenajearon a veteranos de la Guerra de Malvinas, con la entrega de medallas a héroes y familiares. El acto se realizó en el Aula Magna de la Universidad Nacional de La Pampa, en el marco de los homenajes por el 40° aniversario del conflicto del Atlántico Sur.

Presidió el acto el vicegobernador de la Provincia, Mariano Fernández, acompañado por el ministro de Gobierno, Justicia y DDHH, Ariel Rauschenberger, el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, el jefe de Gabinete de la Secretaría de Malvinas de la Nación, Jorge Poblete, el subsecretario de Derechos Humanos de La Pampa, Juan Pablo Fasce, el ministro de Salud, Mario Kohan, el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, el segundo comandante de la Décima Brigada Mecanizada, coronel Facundo Pozo, intendentas, intendentes municipales, autoridades Judiciales, académicas, policiales, veteranos de Guerra y familiares de héroes caídos en Malvinas, demás autoridades, y público.

En representación de los familiares, habló Cesar Pardou, hermano de Jorge Delfino Pardou y expresó que “Hugo Gatica, Daniel Lagos, Alberto Amesgaray, y Jorge Pardou eran cuatro jóvenes que partieron de esta querida Provincia, y que ofrendaron su vida a la patria. El día 2 de mayo de 1982 en oportunidad de la Guerra con Inglaterra por nuestras islas Malvinas, islas que no debemos dejar de reclamar en cada oportunidad en cada generación y continuar la discusión de la historia, reafirmar nuestros derechos sobre las Islas Malvinas y espacios marítimos circundantes, que además se encuentran sobre nuestra plataforma continental”.

Pardou agregó que “también recordar y homenajear a nuestros héroes quienes crecieron en un ataque fuera de la zona de exclusión determinada por el enemigo, como también el reconocimiento a veteranos de Guerra de Malvinas, que estuvieron hasta último momento con ellos y nos traen sus testimonios como muchas otras personas. Hugo, Daniel, Alberto y Jorge juraron defender a la patria hasta perder la vida. Nosotros lamentamos que haya sido así. Muchas gracias”.

Por otro lado, se dirigió a los presentes, Augusto Cesar Bedacarratz, veterano de Guerra pampeano. “Quiero agradecer en nombre de los veteranos de Malvinas de La Pampa, este reconocimiento instituido por el Gobierno nacional y concretado en esta muy especial ceremonia por haberse conmemorado el 40 aniversario de la Guerra de Malvinas. Han trascurrido 40 años y todos los que participamos recordamos siempre que estábamos representando el sentir de todo un país, que unánimemente reclamaba por la defensa de nuestras Islas Malvinas, también nos quedó un recuerdo muy fuerte del espíritu de lucha, entrega y patriotismo que percibíamos y todos en general, cada uno en su función y en todos los escenarios, no solo en las secciones aéreas que eran las que más trascendían, sino también en tierra y en el mar, no hubo diferencias en Malvinas, porque todos tenemos la misma historia, conmoción y cualquier argentino que le hubiera tocado participar hubiera actuado exactamente de la misma forma”.

Por otro lado, comentó que “el transcurso del tiempo permitió que la sociedad también percibiera y tomara conciencia de este espíritu y la entrega de valores, de los combatientes en esta guerra, los 649 argentinos que se quedaron para siempre en las Islas. Por eso, hoy en nuestro país, territorio, no existe ruta, plaza o lugar especial de cada pueblo, de cada ciudad que no tenga un cartel con el mensaje que son argentinas. Hace 140 años eso no existía en lo más mínimo, eran islas muy lejanas que nos pertenecían y reclamamos por ella, pero nunca estuvieron tanto en el corazón de los argentinos, como lo están ahora. El premio más grande que puede recibir un soldado es el respeto y la admiración de la sociedad a la que pertenece. Por eso, agradecer profundamente este reconocimiento porque es una muestra más de este premio tan ansiado”.

Seguidamente, habló el jefe de Gabinete de la Secretaría de Malvinas de la Nación, Jorge Poblete. “Es un honor y agradecer la posibilidad de hacernos parte. Comparto las palabras del veterano, cuando aludía a la enorme pasión que tenemos los argentinos, cuando hablamos de Malvinas. El señor presidente de la Nación, indicó que este año íbamos a dedicarnos a señalar dos aspectos fundamentales relacionado con Malvinas por una lado visibilizar los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas y el segundo eje iba a estar anclado en el reconocimiento y el esfuerzo por honrar a nuestros veteranos, sus familias y a los caídos en combates”.

“En esta Argentina oceánica, en esta ciudad de Santa Rosa es un honor para mí poder homenajear a nuestros veteranos que dieron la vida y dejaron parte importante de su legado sobre el territorio malvinero, siempre es difícil hablar del conflicto, poder ponerse en la piel de quienes estuvieron en ese momento frente al enemigo, me hago parte de este reconocimiento y volvemos afirmar aquí que la cancillería argentina seguiremos luchando para que las Malvinas sean finalmente un territorio Nacional”, concluyó.

En nombre del Gobierno provincial habló el subsecretario de Derechos Humanos, Juan Pablo Fasce. “Hoy, como hemos venido haciendo en este 40 aniversario de la gesta de Malvinas, desde el Gobierno provincial pretendemos seguir malvinizando y rindiéndole homenaje a nuestros veteranos y héroes de Malvinas, el día de hoy, mediante la entrega de una medalla que tiene un gran contenido simbólico y que por cierto, nos fue proporcionada por el Gobierno nacional”.

“Ayer, desde el campo de batalla y hoy desde todos los foros internacionales, seguimos luchando por su definitivo reconocimiento y respeto. Quiero decirles aquellos hombres y mujeres que han ofrendando su vida y se ha entregado de cuerpo entero por la defensa de nuestra patria, le debemos las gracias infinitas y hoy a los aquí presentes con este humilde reconocimiento que materializamos a través de una medalla que no solo tiene un valor simbólico enorme, sino que también procura reforzar el recuerdo de la gesta de Malvinas y reafirmar nuestro reclamo inclaudicable por aquello que nos fue injustamente arrebatado y que nos corresponde inobjetablemente por razones históricas, geográficas, políticas y jurídicas. Gracias y acepten este humilde homenaje que desde el Gobierno de la provincia de La Pampa queremos ofrendarles”.

Por último, se procedió a la entrega de medallas en reconocimientos y homenaje a los caídos, sus familiares, los veteranos y veteranas para visibilizar una vez más, los derechos soberanos respecto de las Islas Malvinas.

