Gobierno adquirió equipos destinados a tratamientos de oxígenoterapia

Desde el Ministerio de Salud sigue creciendo la inversión en distintas terapias y salas de clínica médica en equipamientos vinculados con oxígenoterapia, con la adquisición de 42 equipos de Alto Flujo y ocho BiPap (ventilación no invasiva), por un monto de $ 31.795.176.

Al respecto el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, explicó a la Agencia Provincial de Noticias que se viene implementando toda una política de tratamiento con oxígenoterapia. “Tiene una tradición de más de 14 años y en este último tiempo se implementó el Alto Flujo, para lo que se necesita mucho oxígeno, que en el caso de La Pampa, además, se produce”.

“Si bien la Provincia tenía equipos de alto flujo, había cuatro en Santa Rosa y seis en General Pico. En estos momentos se definió una inversión para otros 42 equipos, en lo que se conocen como CAFO, que se colocan en la cabeza del paciente, utilizando una concentración alta de oxígeno llegando a los 60 litros por minuto, lo normal es 5 o 6. Esto se utiliza principalmente en dispositivos de internación intermedia, como modulares, clínicas, para prevenir que el paciente ingrese a terapia intensiva. Lo mismo sucede con los BIPAP son dispositivos no invasivos que ayudan a respirar al paciente”, explicó.

Agregó que el sistema ya se utilizó en Santa Rosa y General Pico, próximamente en General Acha y también en algunos sectores del privado. “Se trata de un equipamiento costoso, no sólo por su valor económico sino por la cantidad de oxígeno que utiliza, pero es una terapia que complementa todo lo relacionado a la oxígenoterapia, como paso previo para evitar el ingreso a la terapia intensiva. También se utiliza para otras patologías, no solo COVID, por lo que la inversión quedará en la Provincia”.

Se trata de 18 unidades destinadas al Hospital Lucio Molas, que va con todo el equipamiento (cama, médico y demás), otras 18 en el Gobernador Centeno de General Pico, dos para General Acha y también, en comodato, algunos equipos para instituciones privadas. “Esto evita en un gran porcentaje que el paciente llegue al respirador, es una estrategia más de las muchas que desarrolla la Provincia en materia de salud”, concluyó Vera.